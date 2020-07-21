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Захоплення заручників у Луцьку: Геращенко розповів деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 у поліцію, і представилася ім’ям "Максим Плохой". Наразі проводяться переговори зі зловмисником. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, передає УНН.

"У Луцьку захоплений автобус із заручниками. У ньому знаходиться близько 20 осіб. Злочинець заявив про те, що він озброєний і автобус замінований. Поліцією введена спеціальна операція “Заручник”. Проводяться переговори. Правоохоронці роблять все необхідне для того, щоб ця кризова ситуація завершилася звільненням заручників", - заявив Геращенко.

З його слів, "пріоритетом є діалог з особою, яка захопили заручників".

"Особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9:25 у поліцію, представилася ім’ям Максим Плохой", - вказав заступник голови МВС.

Він також додав, що у мережі інтернет за авторством "Максим Плохой" є книга “Філософія Злочинця”, "що описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя". Також Геращенко навів уривок з цієї книги.

Водночас Департамент карного розшуку у Telegram-каналі оприлюднив відео, на якому є звернення "Максима Плохого".

При цьому у Департаменті карного розшуку повідомили, цитуючи те, про що говорив зловмисник: "В автобусі, який знаходиться біля памятника Лесі Українки в центрі міста заявник взяв в заручники пасажирів, повний автобус. Також повідомляє, що автобус замінований. Злочинець має велику кількість зброї: гранати і інша автоматична зброя. Міна є ще в одному людному місці міста, яка здетонує".

Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.

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