Захват заложников в Луцке: Геращенко рассказал детали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Лицо, захватившее заложников в автобусе в центре Луцка, позвонило в 9:25 в полицию, и представилась именем "Максим Плохой". Проводятся переговоры со злоумышленником. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.
"В Луцке захвачен автобус с заложниками. В нем находится около 20 человек. Преступник заявил о том, что он вооружён и автобус заминирован. Полицией введена специальная операция "Заложник". Проводятся переговоры. Правоохранители делают все необходимое для того, чтоб эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников", - заявил Геращенко.
По его словам, "приоритетом есть диалог с лицом захватившим заложников".
"Лицо захватившее заложников позвонило в 9 25 в полицию представилось именем Максим Плохой", - отметил заместитель главы МВД.
Он также добавил, что в сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь". Также Геращенко привел отрывок из этой книги.
В то же время Департамент уголовного розыска в Telegram-канале обнародовал видео, на котором есть обращение "Максима Плохого".
При этом в Департаменте уголовного розыска сообщили, цитируя то, о чем говорил злоумышленник: "В автобусе, который находится у памятника Леси Украинки в центре города заявитель взял в заложники пассажиров, полный автобус. Также сообщает, что автобус заминирован. Преступник имеет большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Мина еще в одном людном месте города, которая сдетонирует".
Напомним, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.