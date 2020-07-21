З'явилося відео, як "луцький терорист" потрапив в автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У мережі оприлюднили відео того, як "луцький терорист" на зупинці заходить в автобус. Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналі "Лучани", передає УНН.
"З'явилося відео, на якому луцький терорист заходить у автобус. З собою він мав великий рюкзак та сумку. Вже відомо, що злочинець кинув з автобуса бойову гранату, але вона не вибухнула, тому що була з кільцем", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі про постраждалих інформації немає.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 у поліцію, і представилася ім’ям "Максим Плохой".
Згодом Геращенко повідомив, що підозрюваним у захопленні заручників в автобусі у центрі Луцька є громадянин України, Кривош Максим Степанович - раніше двічі судимий чоловік, який близько 10 років провів у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів.