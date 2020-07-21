Захоплення автобусу з заручниками у Луцьку: постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, назвався, поліція перевіряє особу. Постраждалих поки немає. Про це журналістам повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, передає УНН.
"Захопили автобус з заручниками. При ньому (чоловіку - ред.) є вибухівка, зброя, вимоги опублікував у соцмережі Twitter. Зараз моніториться ця соцмережа, внятних вимог на його акаунті не висвітлено - просто загальні фрази, загальне невдоволення якоюсь системою, не вказує якої. Зараз ще вивчаємо, намагаємося вести переговори, телефонуємо - він піднімав трубку, зараз черговий раз не взяв трубку, - щоб вияснити, уточнити вимоги. Будемо вести переговори і вживати заходи. Поки що кількість заручників невідома. Встановлюється", - сказав Крошко.
За його словами, постраждалих наразі немає. Громадян просять не підходити до місця події для власної безпеки.
"Поки що інформації про постраждалих немає. Лише бачимо механічні ушкодження в самому автобусі. Сам чоловік, він називається. Зараз встановлюємо, чи існує така людина - можливо, він назвався не своїм іменем. Введений оперативний план "Заручник" на території області. Працюємо, ситуація підконтрольна, ви бачите - центр міста оточений поліцією. Намагаємося не допустити сюди цивільних людей, щоб ніхто не постраждав", - додав очільник поліції області.
Нагадаємо, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників.