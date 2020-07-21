Захват автобуса с заложниками в Луцке: пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке, назвался, полиция проверяет личность. Пострадавших пока нет. Об этом журналистам сообщил начальник ГУНП в Волынской области Юрий Крошко, передает УНН.
"Захватили автобус с заложниками. При нем (мужчине - ред.) есть взрывчатка, оружие, требования опубликовал в соцсети Twitter. Сейчас мониторится эта соцсеть, внятно требований на его аккаунте не освещено - просто общие фразы, общее недовольство какой-то системой, не указывает какой. Сейчас еще изучаем, стараемся вести переговоры, звоним - он поднимал трубку, сейчас очередной раз не взял трубку, - чтобы выяснить, уточнить требования. Будем вести переговоры и принимать меры. Пока количество заложников неизвестно. Устанавливается", - сказал Крошко.
По его словам, пострадавших пока нет. Граждан просят не подходить к месту происшествия для собственной безопасности.
"Пока информации о пострадавших нет. Только видим механические повреждения в самом автобусе. Сам мужчина, он называется. Сейчас устанавливаем, существует ли такой человек - возможно, он назвался не своим именем. Введен оперативный план "Заложник" на территории области. Работаем, ситуация подконтрольна, вы видите - центр города оцеплен полицией. Стараемся не допустить сюда гражданских людей, чтобы никто не пострадал", - добавил глава полиции области.
Напомним, утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В автобусе находится около 20 заложников.