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Появилось видео, как "луцкий террорист" попал в автобус

Появилось видео, как "луцкий террорист" попал в автобус

Киев  •  УНН

 • 96852 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В сети появилось видео того, как "луцкий террорист" на остановке заходит в автобус. Соответствующее видео обнародовали в Telegram-канале "Лучаны", передает УНН.

"Появилось видео, на котором луцкий террорист заходит в автобус. С собой он имел большой рюкзак и сумку. Уже известно, что преступник бросил из автобуса боевую гранату, но она не взорвалась, потому что была с кольцом", - говорится в сообщении.

Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что лицо, захватившее заложников в автобусе в центре Луцка, позвонило в 9:25 в полицию, и представилось именем "Максим Плохой".

Позже Геращенко сообщил, что подозреваемым в захвате заложников в автобусе в центре Луцка является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович - ранее дважды судимый мужчина, который около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

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