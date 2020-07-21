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Захоплення заручників у Луцьку: Геращенко назвав ім'я підозрюваного

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Підозрюваним у захопленні заручників в автобусі у центрі Луцька є Кривош Максим Степанович - раніше двічі судимий чоловік, який близько 10 років провів у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, оприлюднивши фото, передає УНН.

"Підозрюваним у захопленні заручників є Кривош Максим Степанович 06.11.1975. Уродженець селища Гай, Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі судимий і відбув покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів", - повідомив Геращенко.

Зокрема, за його даними, йдеться про такі справи: "17.06.1994 Луцький міський суд Волинської області - ст. 142 ч. 2 (Розбій); ст. 143 ч. 2 (Шахрайство), ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин). 07.11.2005 Луцький міськрайонний суд Волинської області - ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)".

Нагадаємо, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками,  у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі про постраждалих інформації немає

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 у поліцію, і представилася ім’ям "Максим Плохой".

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