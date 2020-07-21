Захват заложников в Луцке: Геращенко назвал имя подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Подозреваемым в захвате заложников в автобусе в центре Луцка является Кривош Максим Степанович - ранее дважды судимый мужчина, который около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, обнародовав фото, передает УНН.
"Подозреваемым в захвате заложников является Кривош Максим Степанович 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений", - сообщил Геращенко.
В частности, по его данным, речь идет о таких делах: "17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области - ст. 142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество), ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ). 07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)".
Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что лицо, захватившее заложников в автобусе в центре Луцка, позвонило в 9:25 в полицию, и представилось именем "Максим Плохой".