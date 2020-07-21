Чоловік, який захопив заручників у Луцьку, на контакт не йде – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Чоловік, який сьогодні захопив автобус з людьми у центрі Луцька, на контакт не йде, а його вимоги не містять ніякої конкретики. Про це інформує сектор комунікації ГУНП у Волинській області, передає УНН.
Так, повідомляється, що начальник головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко зазначив, що особу зловмисника встановлено. Правоохоронці ведуть переговори з ним. Чоловік "на контакт не йде, а його вимоги не містять ніякої конкретики", зазначили у поліції.
"Зараз проводяться оперативні заходи, прибув спецназ, є співробітники поліції, які здатні виконати завдання щодо знешкодження злочинців", - вказав очільник ГУНП.
Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня зранку у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.
В автобусі перебуває близько 20 заручників. Постраждалих поки немає.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося в УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.
Також стало відомо, що особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9:25 у поліцію, представилася ім’ям Максим Плохой.