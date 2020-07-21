Захоплення автобусу з заручниками: Аваков терміново вилетів у Луцьк
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста. Про це йдеться в повідомленні в офіційному Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.
"Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події. Нагадаємо, у Луцьку чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. В області введено оперативний план "Заручник", - повідомили в МВС.
У міністерстві також зазначили, що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. За даними правоохоронців, в автобусі перебуває близько 20 заручників. Постраждалих поки немає.