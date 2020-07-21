Захват автобуса с заложниками: Аваков срочно вылетел в Луцк
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия. Напомним, в Луцке мужчина захватил автобус с около 20 заложниками. В области введен оперативный план "Заложник", - сообщили в МВД.
В министерстве также отметили, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. По данным правоохранителей, в автобусе находится около 20 заложников. Пострадавших пока нет.