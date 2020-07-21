Мужчина, который захватил заложников в Луцке, на контакт не идет - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Мужчина, который сегодня захватил автобус с людьми в центре Луцка, на контакт не идет, а его требования не содержат никакой конкретики. Об этом сообщает сектор коммуникации ГУНП в Волынской области, передает УНН.
Так, сообщается, что начальник главного управления Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко отметил, что личность злоумышленника установлена. Правоохранители ведут переговоры с ним. Мужчина "на контакт не идет, а его требования не содержат никакой конкретики", отметили в полиции.
"Сейчас проводятся оперативные мероприятия, прибыл спецназ, есть сотрудники полиции, которые способны выполнить задачи по обезвреживанию преступников", - указал глава ГУНП.
Напомним, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.
В автобусе находится около 20 заложников. Пострадавших пока нет.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось в УНН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.
Также стало известно, что человек, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой.