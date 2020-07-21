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Син однієї з заручниць зробив запис розмови з "луцьким терористом"

Син однієї з заручниць зробив запис розмови з "луцьким терористом"

Київ • УНН

 • 41663 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Син однієї із заручниць, утримуваної в автобусі в Луцьку, передав журналістам запис своєї розмови зі зловмисником. Запис оприлюднило "Суспільне. Волинь", передає УНН.

"З мамою йому вдалося поспілкуватися буквально кілька секунд. Жінка сама йому зателефонувала, потім передала слухавку терористу. З розмови видно, що чоловік, який захопив заручників, намагається привернути увагу журналістів", - йдеться у повідомленні.

Зі слів сина заручниці, наразі він перебуває на допиті у поліції.

"Станом на 12:30 Олександр Думанський передав правоохоронцям усі вимоги, які йому надіслав чоловік. Їх озвучив начальник Нацполіції Волині Юрій Крошко", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками,  у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі про постраждалих інформації немає

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 у поліцію, і представилася ім’ям "Максим Плохой".

Згодом Геращенко повідомив, що підозрюваним у захопленні заручників в автобусі у центрі Луцька є громадянин України, Кривош Максим Степанович - раніше двічі судимий чоловік, який близько 10 років провів у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів.

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