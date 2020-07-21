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02:32 • 94945 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 113932 просмотра

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Сын одной из заложниц сделал запись разговора с "луцким террористом"

Сын одной из заложниц сделал запись разговора с "луцким террористом"

Киев  •  УНН

 • 41657 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Сын одной из заложниц, удерживаемой в автобусе в Луцке, передал журналистам запись своего разговора со злоумышленником. Запись обнародовало "Суспильне. Волынь", передает УНН.

"С мамой ему удалось пообщаться буквально несколько секунд. Женщина сама ему позвонила, потом передала трубку террористу. Из разговора видно, что человек, который захватил заложников, пытается привлечь внимание журналистов", - говорится в сообщении.

По словам сына заложницы, он находится на допросе в полиции.

"По состоянию на 12:30 Александр Думанский передал правоохранителям все требования, которые ему прислал мужчина. Их озвучил начальник Нацполиции Волыни Юрий Крошко", - говорится в сообщении.

Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что лицо, захватившее заложников в автобусе в центре Луцка, позвонило в 9:25 в полицию, и представилось именем "Максим Плохой".

Позже Геращенко сообщил, что подозреваемым в захвате заложников в автобусе в центре Луцка является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович - ранее дважды судимый мужчина, который около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

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