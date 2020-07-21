Захоплення заручників у Луцьку: у місті помітили важку техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У центрі Луцька після ситуації із захопленням 20 заручників в автобусі помітили важку техніку, зокрема - БТР. Про це повідомляє УНН із посиланням на соцмережі.
Зокрема, як відзначають у соцмережах, у центрі Луцька помічено важку техніку, а територію оточили правоохоронці. На відео видно, як містом їде бронетранспортер.
Нагадаємо, зранку у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введено оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 осіб. Наразі постраждалих немає. Пізніше СБУ уточнила кількість заручників.
Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.
Також стало відомо, що особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9:25 у поліцію, представилася ім’ям Максим Плохой.
Як повідомлялося раніше в УНН, чоловік, який захопив заручників у Луцьку, на контакт не йде – поліція.
В центрі Луцька помічено важку техніку. ⠀ Територію оточили правоохоронці.