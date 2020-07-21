Захоплення заручників у Луцьку: "вимоги" чоловік опублікував у Twitter

Про те, що вимоги зловмисник опублікував у соцмережі Twitter, повідомляв раніше і начальник ГУ НП у Волинській області Юрій Крошко.

"Внятних вимог на його акаунті не висвітлено - просто загальні фрази, загальне невдоволення якоюсь системою, не вказує якої", - заявляв Крошко раніше сьогодні.

Серед опублікованого в аккаунті "Максим Плохой" у Twitter є "вітання" усіх із "днем антисистеми", заяви, що "правда з вуст 24-х врятує життя сотень".

Також чоловік заявив, що у нього нібито є зброя і вибухівка. Він погрожує, що "усі взірвуться", якщо не будуть виконані його вимоги - аби голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, українські олігархи та інші записали й виклали в YouTube заяви про те, що вони - "терористи в законі".

УНН звернеться за офіційним коментарем до правоохоронних органів з приводу того, чи дійсно акаунт належить людині, який захопив заручників. Нагадуємо, що в Україні діє принцип презумпції невинуватості - ніхто не може вважатися винним, доки його вину в скоєному злочині не буде доведено в порядку, передбаченому законом, і встановлено вироком суду, який набрав законної сили.

УНН лише інформує громадян про ситуацію згідно з інформацією, зібраною з відкритих джерел.