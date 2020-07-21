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Захват заложников в Луцке: "требования" человек опубликовал в Twitter

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Человек на фоне захвата автобуса с около 20 пассажирами в центре Луцка опубликовал свои "требования" в соцсети Twitter, пишет УНН.

О том, что требования злоумышленник опубликовал в соцсети Twitter, сообщал ранее и начальник ГУ НП в Волынской области Юрий Крошко.

"Внятно требований на его аккаунте не отражено - просто общие фразы, общее недовольство какой-то системой, не указывает какой", - заявлял Крошко ранее сегодня.

Среди опубликованного в аккаунте "Максим Плохой" в Twitter есть "приветствие" всех с "днем антисистемы", заявления, что "правда из уст 24-х спасет жизни сотен".

Также мужчина заявил, что у него якобы есть оружие и взрывчатка. Он угрожает, что "все взорвутся", если не будут выполнены его требования - чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, украинские олигархи и другие записали и выложили в YouTube заявления о том, что они - "террористы в законе".

 

 

УНН обратится за официальным комментарием к правоохранительным органам по поводу того, действительно ли аккаунт принадлежит человеку, который захватил заложников. Напоминаем, что в Украине действует принцип презумпции невиновности - никто не может считаться виновным, пока его виновность в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

УНН только информирует граждан о ситуации согласно информации, собранной из открытых источников.

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