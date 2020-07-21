Захват заложников в Луцке: в городе заметили тяжелую технику
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В центре Луцка после ситуации с захватом 20 заложников в автобусе заметили тяжелую технику, в частности - БТР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.
В частности, как отмечают в соцсетях, в центре Луцка замечено тяжелую технику, а территорию оцепили правоохранители. На видео видно, как по городу едет бронетранспортер.
Напомним, утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 человек. Сейчас пострадавших нет. Позже СБУ уточнила количество заложников.
Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.
Также стало известно, что лицо, захватившее заложников, позвонило в 9:25 в полицию, представилось именем Максим Плохой.
Как сообщалось ранее в УНН, мужчина, захвативший заложников в Луцке, на контакт не идет - полиция.
В центре Луцка замечено тяжелую технику. ⠀ Территорию оцепили правоохранители.