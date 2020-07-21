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Захоплення автобуса у Луцьку: СБУ уточнила кількість заручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Служба безпеки України працює над знешкодженням загрози та звільненням людей, яких взяли в заручники в автобусі в Луцьку. За попередньою інформацією, в автобусі перебуває приблизно десять заручників, даних про потерпілих немає. Про це повідомила пресслужба СБУ у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Сьогодні у Луцьку фізичною особою захоплений рейсовий автобус "Берестечко - Красилівка". За попередньою інформацією, в автобусі знаходиться приблизно десять заручників, даних про потерпілих немає. Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами робить все можливе для знешкодження загрози та звільнення заручників", - йдеться у повідомленні СБУ.

У спецслужбі закликали усіх жителів Луцька "для власної безпеки залишатись вдома чи на робочих місцях".

Нагадаємо, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками,  у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі про постраждалих інформації немає

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 у поліцію, і представилася ім’ям "Максим Плохой".

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