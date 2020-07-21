Захват автобуса в Луцке: СБУ уточнила количество заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Служба безопасности Украины работает над обезвреживанием угрозы и освобождением людей, которых взяли в заложники в автобусе в Луцке. По предварительной информации, в автобусе находится примерно десять заложников, данных о пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Сегодня в Луцке физическим лицом захвачен рейсовый автобус "Берестечко - Красиловка". По предварительной информации, в автобусе находится примерно десять заложников, данных о пострадавших нет. Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для уничтожения угрозы и освобождения заложников ", - говорится в сообщении СБУ.
В спецслужбе призвали всех жителей Луцка "для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах".
Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что лицо, захватившее заложников в автобусе в центре Луцка, позвонило в 9:25 в полицию, и представилось именем "Максим Плохой".