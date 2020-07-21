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"З днем антисистеми": опубліковано звернення чоловіка, який, ймовірно, захопив заручників у Луцьку

"З днем антисистеми": опубліковано звернення чоловіка, який, ймовірно, захопив заручників у Луцьку

Київ • УНН

 • 97666 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Чоловік, який захопив заручників у Луцьку, назвався Максимом Плохим. Під цим ніком в Youtube опубліковане коротке відеозвернення, пише УНН.

"З днем ​​антисистеми. Не обманюйте себе. Святкуйте правду", - каже чоловік на відео. При цьому, він тримає у руках автомат.

Під відео користувачі активно коментують ситуацію: закликають відпустити заручників, висловлюють припущення, що чоловік працює не один.

В акаунті Максима Плохого у Twitter опубліковані вимоги.

"З Днем Антисистеми. Релігійно-політична, олігархічна система влади суть терор. Держава завжди було і є перший терорист. Зі мною багато людей, авт.зброя, граната, дві бомби, третя в людному місці міста; всі вибухнуть якщо не буде наступного: голови судів (КСУ, ЗСУ) вищої ради правосуддя, генпрокурор, Мін.Юст, дир.кримінально-виконавчої сл., прем'єр, глава Верховної Ради, міністр оборони, глава сбу, глави церков: Філаре, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Ахмед Тамім, протестантської, римо-кат., також Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойський, Пінчук, Медведчук, - в соцмережі на свої сторінки звернення з текстом "я П.І.Б., посада, я - терорист в законі". Президент Зеленський публікує звернення з текстом: "фільм "Земляни 2005 року дивитись всме" (збережена граматика і пунктуація орінагінального повідомлення - ред.).

Також він пише, що його смерть не стане перешкодою до вибухів.

УНН звернеться за офіційним коментарем до правоохоронних органів з приводу того, чи дійсно ці акаунти належать людині, який захопив заручників. Нагадуємо, що в Україні діє принцип презумпції невинуватості - ніхто не може вважатися винним, доки його вину у скоєному злочині не буде доведено у порядку, передбаченому законом, і встановлена ​​набравшим законної сили вироком суду.

УНН лише інформує громадян про ситуацію, згідно з інформацією, зібраною з відкритих джерел.

Як повідомлялося раніше в УНН, Геращенко розповів деталі ситуації із захоплення заручників у Луцьку.

Нагадаємо, поліція встановила особу чоловіка, який захопив автобус з заручниками в Луцьку.

Як повідомлялося, зранку у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі постраждалих немає.

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