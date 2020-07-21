"С днем антисистемы": опубликовано обращение мужчины, который, вероятно, захватил заложников в Луцке

"С днём антисистемы. Не обманывайте себя. Празднуйте правду", - говорит мужчина на видео. При этом он держит в руках автомат.

Под видео пользователи активно комментируют ситуацию: призывают отпустить заложников, высказывают предположения, что мужчина работает не один.

В аккаунте Максима Плохого в Twitter опубликованы требования.

"С Днем Антисистемы. Религиозно-политическая, олигархическая система власти суть террор. Государство всегда было и есть первый террорист. Со мной много людей, авт.оружие, граната, две бомбы, третья в людном месте города; все взорвутся если не будет следующего: главы судов (ксу, всу) высшей рады правосудия, генпрокурор, мин.юст, дир.криминально-исполнительной сл., премьер, глава верховной рады, министр обороны, глава сбу, главы церков: Филаре, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Ахмед Тамим, протестантской, римо-кат., также Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Медведчук, - в соцсети на свои страницы обращение с текстом «я Ф.И.О., должность, я – террорист в законе". Президент Зеленский публикует обращение с текстом: "фильм "Земляне 2005 года смотреть всме" (сохранена грамматика и пунктуация оринагинального сообщение - ред.).

Также он пишет, что его смерть не станет препятствием к взрывам.

УНН обратится за официальным комментарием в правоохранительные органы по поводу того, действительно ли эти аккаунты принадлежат человеку, который захватил заложников. Напоминаем, что в Украине действует принцип презумпции невиновности - никто не может считаться виновным, пока его виновность в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена ​​набравшим в законную силу приговором суда.

УНН только информирует граждан о ситуации, согласно информации, собранной из открытых источников.

Как сообщалось ранее в УНН, Геращенко рассказал детали ситуации по захвату заложников в Луцке.

Напомним, полиция установила личность мужчины, который захватил автобус с заложниками в Луцке.

Как сообщалось, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас пострадавших нет.