Захоплення заручників у Луцьку: знешкоджено гранату, яку кинув зловмисник
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Луцьку поліція докладає усіх зусиль для забезпечення безпеки громадян під час проведення спецоперації СБУ, де чоловік взяв у заручники автобус з людьми. Вибухотехніки знешкодили гранату, яку викинув зловмисник. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Волинській області.
“Поліція докладає усіх зусиль для забезпечення безпеки громадян під час проведення спецоперації СБУ. На місці події перебувають міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру при СБУ Руслан Баранецький задля координації дій усіх залучених структурних підрозділів правоохоронних органів”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліцейські допомагають співробітникам Служби безпеки України під час проведення ними спецоперації зі звільнення заручників, забезпечуючи правопорядок на місці надзвичайної події.
“Окрім того, вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник. Його особу встановлено, це – 44-річний мешканець Рівненської області”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що середмістя Луцька залишається перекритим задля забезпечення безпеки громадян. Правоохоронці звертаються до містян із проханням не наближатися до місця події та не нагнітати обстановку в соцмережах. Усі задіяні сили скоординовано працюють задля якнайшвидшого звільнення заручників.
Нагадаємо, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі про постраждалих інформації немає.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 у поліцію, і представилася ім’ям "Максим Плохой".
Згодом Геращенко повідомив, що підозрюваним у захопленні заручників в автобусі у центрі Луцька є громадянин України, Кривош Максим Степанович - раніше двічі судимий чоловік, який близько 10 років провів у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів.