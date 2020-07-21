Захват заложников в Луцке: обезврежена граната, которую бросил злоумышленник
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Луцке полиция прилагает все усилия для обеспечения безопасности граждан во время проведения спецоперации СБУ, где мужчина взял в заложники автобус с людьми. Взрывотехники обезвредили гранату, которую выбросил злоумышленник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.
"Полиция прилагает все усилия для обеспечения безопасности граждан во время проведения спецоперации СБУ. На месте происшествия находятся министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и первый заместитель председателя СБУ - руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий для координации действий всех привлеченных структурных подразделений правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские помогают сотрудникам Службы безопасности Украины во время проведения ими спецоперации по освобождению заложников, обеспечивая правопорядок на месте чрезвычайного происшествия.
"Кроме того, взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник. Его личность установлена, это - 44-летний житель Ровенской области", - указано в сообщении.
Сообщается, что центр города Луцка остается перекрытым для обеспечения безопасности граждан. Правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях. Все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников.
Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что лицо, захватившее заложников в автобусе в центре Луцка, позвонило в 9:25 в полицию, и представилось именем "Максим Плохой".
p>Позже Геращенко сообщил, что подозреваемым в захвате заложников в автобусе в центре Луцка является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович - ранее дважды судимый мужчина, который около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.