Біля автобуса із заручниками у Луцьку пролунав вибух

Наразі відомо, що терорист кинув з автобусу невстановлений вибуховий пристрій, що вибухнув. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі про постраждалих інформації немає.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 у поліцію, і представилася ім’ям "Максим Плохой".

Згодом Геращенко повідомив, що підозрюваним у захопленні заручників в автобусі у центрі Луцька є громадянин України, Кривош Максим Степанович - раніше двічі судимий чоловік, який близько 10 років провів у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів.