Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Примерно в 15.20 в Луцке возле автобуса с заложниками прогремел взрыв, сообщает УНН.
Известно, что террорист бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось. Никто не пострадал.
Напомним, утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что лицо, которое захватило заложников в автобусе в центре Луцка, позвонило в 9:25 в полицию, и представилась именем "Максим Плохой".
Впоследствии Геращенко сообщил, что подозреваемым в захвате заложников в автобусе в центре Луцка является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович - ранее дважды судимый мужчина, который около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.