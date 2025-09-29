Лидеры ЕС настаивают на переформатировании ЕС на фоне агрессивных действий Путина - Politico

Провокации российского диктатора Владимира Путина и полуотстраненность главы Белого дома Дональда Трампа заставляют Европейский Союз радикально трансформироваться. Страны ЕС должны найти способ противодействовать агрессивной риторике Кремля, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Военные угрозы, на фоне которых состоится встреча в Копенгагене, вряд ли могут быть более зловещими. Не только российские истребители влетели в воздушное пространство НАТО, что побудило Трампа и руководителей ЕС публично поддержать идею их сбития, но и сам аэропорт столицы Дании, куда прилетят десятки лидеров и чиновников, на прошлой неделе испытал серьезные сбои из-за таинственных дронов, которые Дания назвала "гибридной атакой".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивала на беспрецедентном обсуждении на саммите военного потенциала ЕС, которое выходит далеко за рамки традиционной сосредоточенности блока на торговле, антимонопольных вопросах и экономике. Среди анонсируемых вариантов — создание "стены из дронов", системы, которая будет обнаруживать, отслеживать и сбивать дроны, а также проекты, обеспечивающие быстрое противодействие самолетам, вторгающимся в европейское небо.

Поднятие истребителей в воздух – это задача НАТО. Задача ЕС – быть готовым быть в нужной позиции, когда нам придется реагировать – повышать нашу готовность и иметь инструменты, чтобы иметь возможность реагировать на угрозы, когда это необходимо, усиливая общие инструменты и возможности перед лицом общей угрозы - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Эта встреча – первая с июня, когда 27 лидеров ЕС собрались в Брюсселе. Три месяца, прошедшие после встречи Трампа и Путина на Аляске, дали короткий проблеск оптимизма, но вскоре снова вернулись к бряцанию оружием и еще более угрожающему поведению, чем раньше. С запланированным вторым саммитом в Брюсселе на конец октября блок хочет реальных решений по усилению обороны Европы и предоставлению средств Украине.

Мы не воюем, но и не живем в мире - Мерц

Признание риска, который создает Москва, – это легкая часть, но как реагировать в ЕС, полном конкурирующих приоритетов, – это еще один вызов. По крайней мере, они могут договориться о сути: не делать ничего, что сделает полномасштабную войну более вероятной.

"Задача европейских лидеров в Копенгагене состоит в том, чтобы найти баланс сдерживания с российским руководством, которое все больше стремится к риску, что позволит эффективно управлять такими инцидентами, чтобы они не переросли в кризис или потенциально в конфликт. Это очень сложно, когда президент США, крупнейший союзник в альянсе НАТО, говорит: "Не стесняйтесь сбивать [российские самолеты], но поддержу ли я вас, я не знаю"", – сказал Рафаэль Лосс, научный сотрудник по вопросам оборонной политики аналитического центра Европейского совета по международным отношениям.

И все же этот более опасный этап европейской политики усеян потенциальными катастрофами. В частном порядке чиновники выражали обеспокоенность по поводу перспективы "момента Франца Фердинанда", когда внезапная эскалация угрожает втянуть континент в конфликт, как убийство эрцгерцога 1914 года, которое спровоцировало Первую мировую войну. Польша подняла в воздух истребители и временно закрыла часть польского воздушного пространства в воскресенье после российского нападения на Украину, которое, по словам президента страны Владимира Зеленского, длилось более 12 часов. Призывая Европу усилить свою оборону, Зеленский предупредил, что Кремль нацелился даже на страны за пределами Украины.

Путин не будет ждать, чтобы завершить свою войну в Украине — он откроет какое-то другое направление. Никто не знает, куда - сказал Зеленский.

Если основы обороны получат общий консенсус - даже при условии, что Европа разделена между распадающимся центристским движением и растущими популистскими правыми - то, как оплатить то, что должно произойти дальше, противопоставляет лидеров друг другу. Превращение ЕС в эффективную мировую державу стоит денег, и не все столицы имеют согласие относительно того, сколько именно следует тратить, не говоря уже о том, на что.

Военные лидеры настаивают, что Европа уже имеет дело с войной низкой интенсивности с Россией. Исторически, говорят они, войны выигрывались только за счет государственного долга — и сигнал о том, что ЕС готов потратить средства, может стать частью сдерживания.

Но предоставление ЕС большего бюджета для расходов на что угодно редко было популярным, и еще меньше сейчас, когда национальные лидеры пришли в правительство с антиевропейской риторикой.

Хотя даже дружественные к Кремлю страны, такие как Венгрия и Словакия, приветствуют дополнительные средства на оружие, обучение и оборудование как стимул для своей экономики, другие, как Испания, преуменьшают риск войны, пытаясь защитить свои и без того перегруженные бюджеты. Нидерланды, Швеция и Германия постоянно обеспокоены дополнительными заимствованиями для оплаты военного перевооружения и помощи Украине.

Начальники штабов НАТО собрались для обсуждения нарушений воздушного пространства россией

Но ничто так не сосредоточивает внимание, как угроза вторжения. Дипломаты сказали, что надеются, что растущие угрозы помогут принять решения, которые они ранее неохотно принимали бы.

Это сложный баланс, потому что вы не хотите пугать людей, но вы хотите, чтобы лидеры достаточно осознавали риски, чтобы воспринимать их серьезно - сказал дипломат, участвовавший в европейских переговорах.

Время не на стороне ЕС. Украина в следующем году столкнется с дефицитом бюджета около 23 миллиардов долларов, что даст правительствам лишь несколько месяцев, чтобы предоставить значительный фонд средств, который сможет поддержать военные усилия Киева. Фон дер Ляйен считает, что нашла ответ в виде "репарационного кредита" в размере 140 миллиардов евро, который финансируется за счет санкционных российских средств. Деньги будут поступать из российских активов, замороженных ЕС с начала конфликта в Украине в 2022 году.

Ненадежность Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стоит на пути плана ЕС по конфискации активов, но Комиссия считает, что нашла юридический обходной путь, чтобы исключить Венгрию из процесса принятия решений. Лидеры обсудят план в среду, а затем надеются достичь официального решения на втором саммите в конце октября.

Цель [в Копенгагене] — заручиться достаточной поддержкой со стороны других стран, чтобы изолировать Орбана. Мы находимся в серой зоне - сказал дипломат ЕС.

Копенгагенский саммит — это еще один шаг в новой главе жизни ЕС. Но не изменилось то, как блок все еще пытается выйти на передовую, и как его возможности кажутся небольшими.

Я не думаю, что есть какой-то интерес в желании противостоять Владимиру Путину, вступать в любую войну, чтобы защитить "социалистических европейцев. Европа, Россия и Евразия" в вашингтонском аналитическом центре Центра стратегических и международных исследований. Уже введя серьезные санкции, Европа не имеет очевидного "успокоительного средства" - сказал Макс Бергманн, директор программы.

Дополнение

Глава Европейского совета Антониу Кошта ищет усилия по продвижению заявки Украины на членство в ЕС, несмотря на сопротивление Венгрии, на фоне того, как лидеры готовятся к важному саммиту в Копенгагене на этой неделе.