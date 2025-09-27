Начальники штабов НАТО собрались для обсуждения нарушений воздушного пространства россией

$41.490.00
48.710.00
ukenru
26 сентября, 14:33 • 44376 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 87091 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 36407 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 35629 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 34276 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 25635 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 48869 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 51012 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49888 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30340 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
45%
758мм
Популярные новости
Иран ускорил строительство подземного военного объекта возле ядерного комплексаPhoto27 сентября, 02:55 • 4916 просмотра
Правительство запускает эксперимент по идентификации погибших по биометрическим данным27 сентября, 03:23 • 4520 просмотра
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентябряPhoto27 сентября, 05:02 • 12835 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 16493 просмотра
Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение россии и беларуси08:28 • 7920 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 16552 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 87091 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 39324 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 48869 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 51012 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Эдгарс Ринкевичс
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Дания
Соединённые Штаты
Литва
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 44384 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 33604 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 38918 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 41235 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 48835 просмотра
Актуальное
Таймс
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social

Начальники штабов НАТО собрались для обсуждения нарушений воздушного пространства россией

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Начальники штабов стран НАТО обсудили недавние нарушения воздушного пространства российскими войсками. Президент Латвии призвал к усилению противовоздушной обороны и превращению патрулирования воздушного пространства Балтии в миссию ПВО.

Начальники штабов НАТО собрались для обсуждения нарушений воздушного пространства россией

Начальники штабов стран НАТО собрались в Риге в субботу для обсуждения недавних нарушений воздушного пространства российскими войсками, сообщает dpa, пишет УНН.

Детали

"Сегодня я выражаю полную и безоговорочную солидарность со всеми союзниками, чье воздушное пространство было нарушено. Реакция альянса была решительной и будет только усиливаться", - заявил в своей вступительной речи адмирал Джузеппе Каво Драгоне, председатель Военного комитета НАТО, состоящего из 32 государств.

"Эти действия являются эскалационно безрассудными и угрожают жизни, и россия несет полную ответственность за эти действия", – сказал Драгоне.

Драгоне указал на исторические события, отметив, что 25 сентября 1939 года советские бомбардировщики и разведчики нарушили воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии, назвав это "первым сигналом решимости москвы навязать свою волю".

"Этот момент должен глубоко затронуть нас сегодня", - сказал он.

В своем выступлении в качестве принимающей стороны президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил: "Сегодня первоочередной приоритет, безусловно, - это противовоздушная оборона".

Он добавил: "Как я уже отмечал, россия продолжает серию провокаций, в частности, недавно безрассудно нарушив воздушное пространство Польши и Эстонии".

Ринкевичс призвал к продолжению решительного ответа, который превратил бы патрулирование воздушного пространства Балтии в миссию противовоздушной обороны Балтии с соответствующими правилами применения вооруженной силы. Как пишет Delfi, он призвал превратить патрулирование воздушного пространства Балтии в миссию по противовоздушной обороне и использовать технологические решения для борьбы с дронами, перенимая опыт Украины.

Ринкевичс заявил, что "россия не должна сомневаться в способности НАТО защищать государства-члены и сдерживать любые угрозы".

Президент Латвии подчеркнул, что увеличение расходов на оборону является испытанием как для каждой страны, так и для Европы в целом, которая берет на себя справедливую долю расходов. По его мнению, в интересах государств-членов НАТО обеспечить новые оборонные планы альянса необходимыми силами и возможностями.

"Речь идет не об Excel-таблицах или политических лозунгах, а о реальных возможностях, которые необходимы армиям, военно-морским и военно-воздушным силам, чтобы противостоять как новым, так и традиционным угрозам. […] россия является долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и испытывает Европу и НАТО всеми возможными способами", - сказал Ринкевичс.

Он подчеркнул, что лучший способ защитить страны-члены - это сдерживание, однако оно должно быть эффективным. Президент Латвии отметил, что Латвия продолжает вкладывать силы в развитие оборонных возможностей и в ближайшее время будет готова направлять на оборону 5% ВВП.

Ринкевичс напомнил, что Латвия как сосед россии и беларуси осознает свою ответственность за укрепление внешней границы НАТО и Европейского Союза. В повседневной жизни это также означает постоянное противодействие нелегальной миграции, которая является частью гибридной тактики обеих стран.

Президент Латвии подчеркнул значение Балтийской линии обороны, присутствие союзнических сил в Латвии и боеспособность многонациональной бригады НАТО в Латвии под руководством Канады. Он также положительно оценил операции НАТО против активности российского "теневого флота".

Дополнение

Недавно российские войска совершили серию потенциально опасных вторжений в воздушное пространство НАТО над странами Балтии и Польшей. Эти вторжения были связаны с продолжающейся войной в Украине, отмечает издание.

Военный комитет НАТО консультирует страны Альянса по военным вопросам. Одной из целей нынешней конференции является реализация решений, принятых на саммите НАТО в Гааге в конце июня.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Эдгарс Ринкевичс
Латвия
НАТО
Европейский Союз
Канада
Литва
Эстония
Украина
Польша