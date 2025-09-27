Начальники штабов НАТО собрались для обсуждения нарушений воздушного пространства россией

Начальники штабов стран НАТО собрались в Риге в субботу для обсуждения недавних нарушений воздушного пространства российскими войсками, сообщает dpa, пишет УНН.

Детали

"Сегодня я выражаю полную и безоговорочную солидарность со всеми союзниками, чье воздушное пространство было нарушено. Реакция альянса была решительной и будет только усиливаться", - заявил в своей вступительной речи адмирал Джузеппе Каво Драгоне, председатель Военного комитета НАТО, состоящего из 32 государств.

"Эти действия являются эскалационно безрассудными и угрожают жизни, и россия несет полную ответственность за эти действия", – сказал Драгоне.

Драгоне указал на исторические события, отметив, что 25 сентября 1939 года советские бомбардировщики и разведчики нарушили воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии, назвав это "первым сигналом решимости москвы навязать свою волю".

"Этот момент должен глубоко затронуть нас сегодня", - сказал он.

В своем выступлении в качестве принимающей стороны президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил: "Сегодня первоочередной приоритет, безусловно, - это противовоздушная оборона".

Он добавил: "Как я уже отмечал, россия продолжает серию провокаций, в частности, недавно безрассудно нарушив воздушное пространство Польши и Эстонии".

Ринкевичс призвал к продолжению решительного ответа, который превратил бы патрулирование воздушного пространства Балтии в миссию противовоздушной обороны Балтии с соответствующими правилами применения вооруженной силы. Как пишет Delfi, он призвал превратить патрулирование воздушного пространства Балтии в миссию по противовоздушной обороне и использовать технологические решения для борьбы с дронами, перенимая опыт Украины.

Ринкевичс заявил, что "россия не должна сомневаться в способности НАТО защищать государства-члены и сдерживать любые угрозы".

Президент Латвии подчеркнул, что увеличение расходов на оборону является испытанием как для каждой страны, так и для Европы в целом, которая берет на себя справедливую долю расходов. По его мнению, в интересах государств-членов НАТО обеспечить новые оборонные планы альянса необходимыми силами и возможностями.

"Речь идет не об Excel-таблицах или политических лозунгах, а о реальных возможностях, которые необходимы армиям, военно-морским и военно-воздушным силам, чтобы противостоять как новым, так и традиционным угрозам. […] россия является долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и испытывает Европу и НАТО всеми возможными способами", - сказал Ринкевичс.

Он подчеркнул, что лучший способ защитить страны-члены - это сдерживание, однако оно должно быть эффективным. Президент Латвии отметил, что Латвия продолжает вкладывать силы в развитие оборонных возможностей и в ближайшее время будет готова направлять на оборону 5% ВВП.

Ринкевичс напомнил, что Латвия как сосед россии и беларуси осознает свою ответственность за укрепление внешней границы НАТО и Европейского Союза. В повседневной жизни это также означает постоянное противодействие нелегальной миграции, которая является частью гибридной тактики обеих стран.

Президент Латвии подчеркнул значение Балтийской линии обороны, присутствие союзнических сил в Латвии и боеспособность многонациональной бригады НАТО в Латвии под руководством Канады. Он также положительно оценил операции НАТО против активности российского "теневого флота".

Дополнение

Недавно российские войска совершили серию потенциально опасных вторжений в воздушное пространство НАТО над странами Балтии и Польшей. Эти вторжения были связаны с продолжающейся войной в Украине, отмечает издание.

Военный комитет НАТО консультирует страны Альянса по военным вопросам. Одной из целей нынешней конференции является реализация решений, принятых на саммите НАТО в Гааге в конце июня.