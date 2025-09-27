Начальники штабів НАТО зібралися для обговорення порушень авіапростору росією

$41.490.00
48.710.00
ukenru
26 вересня, 14:33 • 44847 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 88073 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 36767 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 35960 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 34512 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 25711 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 49115 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 51219 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49909 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30373 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
45%
758мм
Популярнi новини
Уряд запускає експеримент для ідентифікації загиблих за біометричними даними27 вересня, 03:23 • 5128 перегляди
Міжнародний день астрономії та День вихователя в Україні: що ще відзначають 27 вересня27 вересня, 04:17 • 3530 перегляди
Україну накриє холодна повітряна маса: дощі, сильний вітер та заморозки 27 вересняPhoto27 вересня, 05:02 • 13185 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 17018 перегляди
Міжнародний паралімпійський комітет скасував часткове відсторонення росії та білорусі08:28 • 8600 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 17055 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 88065 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 39541 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 49114 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 51218 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Башар аль-Асад
Едгарс Рінкевичс
Актуальні місця
Україна
Данія
Державний кордон України
Сумська область
Литва
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 44846 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 33736 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 39047 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 41351 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 48952 перегляди
Актуальне
The Times
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social

Начальники штабів НАТО зібралися для обговорення порушень авіапростору росією

Київ • УНН

 • 948 перегляди

Начальники штабів країн НАТО обговорили нещодавні порушення повітряного простору російськими військами. Президент Латвії закликав до посилення протиповітряної оборони та перетворення патрулювання повітряного простору Балтії на місію ППО.

Начальники штабів НАТО зібралися для обговорення порушень авіапростору росією

Начальники штабів країн НАТО зібралися у Ризі у суботу для обговорення нещодавніх порушень повітряного простору російськими військами, повідомляє dpa, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні я висловлюю повну та беззастережну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Реакція альянсу була рішучою і лише посилюватиметься", - заявив у своїй вступній промові адмірал Джузеппе Каво Драгоне, голова Військового комітету НАТО, що складається з 32 держав.

"Ці дії є ескалаційно безрозсудними та загрожують життю, і росія несе повну відповідальність за ці дії", – сказав Драгоне.

Драгоне вказав на історичні події, зазначивши, що 25 вересня 1939 року радянські бомбардувальники та розвідники порушили повітряний простір Латвії, Литви та Естонії, назвавши це "першим сигналом рішучості москви нав'язати свою волю".

"Цей момент має глибоко зачепити нас сьогодні", - сказав він.

У своєму виступі як сторона, що приймає, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив: "Сьогодні першочерговий пріоритет, безумовно, - це протиповітряна оборона".

Він додав: "Як я вже зазначав, росія продовжує серію провокацій, зокрема, нещодавно безрозсудно порушивши повітряний простір Польщі та Естонії".

Рінкевичс закликав до продовження рішучої відповіді, яка перетворила б патрулювання повітряного простору Балтії на місію протиповітряної оборони Балтії з відповідними правилами застосування збройної сили. Як пише Delfi, він закликав перетворити патрулювання повітряного простору Балтії на місію з протиповітряної оборони та використати технологічні рішення для боротьби з дронами, переймаючи досвід України.

Рінкевичс заявив, що "росія не повинна мати сумнівів у здатності НАТО захищати держави-члени і стримувати будь-які загрози".

Президент Латвії підкреслив, що збільшення видатків на оборону є випробуванням як для кожної країни, так і для Європи в цілому, яка бере на себе справедливу частку видатків. На його думку, в інтересах держав-членів НАТО забезпечити нові оборонні плани альянсу необхідними силами і можливостями.

"Йдеться не про Excel-таблиці або політичні гасла, а про реальні можливості, які необхідні арміям, військово-морським і військово-повітряним силам, щоб протистояти як новим, так і традиційним загрозам. […] росія є довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці і відчуває Європу і НАТО всіма можливими способами", - сказав Рінкевичс.

Він наголосив, що найкращий спосіб захистити країни-члени - це стримування, проте воно має бути ефективним. Президент Латвії зазначив, що Латвія продовжує вкладати сили у розвиток оборонних можливостей і найближчим часом буде готова спрямовувати на оборону 5% ВВП.

Рінкевичс нагадав, що Латвія як сусід росії та білорусі усвідомлює свою відповідальність за зміцнення зовнішнього кордону НАТО та Європейського Союзу. У повсякденному житті це також означає постійну протидію нелегальній міграції, яка є частиною гібридної тактики обох країн.

Президент Латвії підкреслив значення Балтійської лінії оборони, присутність союзницьких сил у Латвії та боєздатність багатонаціональної бригади НАТО у Латвії під керівництвом Канади. Він також позитивно оцінив операції НАТО проти активності російського "тіньового флоту".

Доповнення

Нещодавно російські війська здійснили серію потенційно небезпечних вторгнень у повітряний простір НАТО над країнами Балтії та Польщею. Ці вторгнення були пов'язані з війною, що триває в Україні, зазначає видання.

Військовий комітет НАТО консультує країни Альянсу з військових питань. Однією з цілей цьогорічної конференції є реалізація рішень, ухвалених на саміті НАТО в Гаазі наприкінці червня.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Едгарс Рінкевичс
Латвія
НАТО
Європейський Союз
Канада
Литва
Естонія
Україна
Польща