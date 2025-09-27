Начальники штабів НАТО зібралися для обговорення порушень авіапростору росією

Начальники штабів країн НАТО зібралися у Ризі у суботу для обговорення нещодавніх порушень повітряного простору російськими військами, повідомляє dpa, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні я висловлюю повну та беззастережну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Реакція альянсу була рішучою і лише посилюватиметься", - заявив у своїй вступній промові адмірал Джузеппе Каво Драгоне, голова Військового комітету НАТО, що складається з 32 держав.

"Ці дії є ескалаційно безрозсудними та загрожують життю, і росія несе повну відповідальність за ці дії", – сказав Драгоне.

Драгоне вказав на історичні події, зазначивши, що 25 вересня 1939 року радянські бомбардувальники та розвідники порушили повітряний простір Латвії, Литви та Естонії, назвавши це "першим сигналом рішучості москви нав'язати свою волю".

"Цей момент має глибоко зачепити нас сьогодні", - сказав він.

У своєму виступі як сторона, що приймає, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив: "Сьогодні першочерговий пріоритет, безумовно, - це протиповітряна оборона".

Він додав: "Як я вже зазначав, росія продовжує серію провокацій, зокрема, нещодавно безрозсудно порушивши повітряний простір Польщі та Естонії".

Рінкевичс закликав до продовження рішучої відповіді, яка перетворила б патрулювання повітряного простору Балтії на місію протиповітряної оборони Балтії з відповідними правилами застосування збройної сили. Як пише Delfi, він закликав перетворити патрулювання повітряного простору Балтії на місію з протиповітряної оборони та використати технологічні рішення для боротьби з дронами, переймаючи досвід України.

Рінкевичс заявив, що "росія не повинна мати сумнівів у здатності НАТО захищати держави-члени і стримувати будь-які загрози".

Президент Латвії підкреслив, що збільшення видатків на оборону є випробуванням як для кожної країни, так і для Європи в цілому, яка бере на себе справедливу частку видатків. На його думку, в інтересах держав-членів НАТО забезпечити нові оборонні плани альянсу необхідними силами і можливостями.

"Йдеться не про Excel-таблиці або політичні гасла, а про реальні можливості, які необхідні арміям, військово-морським і військово-повітряним силам, щоб протистояти як новим, так і традиційним загрозам. […] росія є довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці і відчуває Європу і НАТО всіма можливими способами", - сказав Рінкевичс.

Він наголосив, що найкращий спосіб захистити країни-члени - це стримування, проте воно має бути ефективним. Президент Латвії зазначив, що Латвія продовжує вкладати сили у розвиток оборонних можливостей і найближчим часом буде готова спрямовувати на оборону 5% ВВП.

Рінкевичс нагадав, що Латвія як сусід росії та білорусі усвідомлює свою відповідальність за зміцнення зовнішнього кордону НАТО та Європейського Союзу. У повсякденному житті це також означає постійну протидію нелегальній міграції, яка є частиною гібридної тактики обох країн.

Президент Латвії підкреслив значення Балтійської лінії оборони, присутність союзницьких сил у Латвії та боєздатність багатонаціональної бригади НАТО у Латвії під керівництвом Канади. Він також позитивно оцінив операції НАТО проти активності російського "тіньового флоту".

Доповнення

Нещодавно російські війська здійснили серію потенційно небезпечних вторгнень у повітряний простір НАТО над країнами Балтії та Польщею. Ці вторгнення були пов'язані з війною, що триває в Україні, зазначає видання.

Військовий комітет НАТО консультує країни Альянсу з військових питань. Однією з цілей цьогорічної конференції є реалізація рішень, ухвалених на саміті НАТО в Гаазі наприкінці червня.