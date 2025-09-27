$41.490.08
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 37642 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 19421 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 19800 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 22547 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 21867 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 36819 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 40932 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 45038 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28987 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Мы не воюем, но и не живем в мире - Мерц

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц 26 сентября в Берлине на Саммите по экосистемам заявил, что о мире в ФРГ больше нельзя говорить. Он перечислил действия, которые его обеспокоили, включая полеты дронов, шпионаж и кибератаки, а также подчеркнул войну в Украине как попытку сдвинуть границы военной силой в Европе.

Мы не воюем, но и не живем в мире - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что о мире в ФРГ больше нельзя говорить. Об этом он сказал в пятницу, 26 сентября, в Берлине на Саммите, посвященном экосистемам, информирует УНН со ссылкой на Handelsblatt.

Подробности

По словам главы Правительства, угроза реальна. Он не назвал, из-за кого так считает, но перечислил целый спектр действий, которые его обеспокоили в последнее время.

Полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене, массовые угрозы отдельным лицам публичной жизни не только в Германии, но и во многих других странах Европы. Акты саботажа ежедневно. Попытки парализовать центры обработки данных. Кибератаки

- сказал Мерц.

Комментируя войну в Украине, он подчеркнул, что впервые за десятилетия наблюдается масштабная попытка сдвинуть границы с помощью военной силы.

И не просто где-то в мире, а в Европе

- отметил канцлер Германии.

Он заверил, что Германия продолжит помогать Украине. Политик добавил, что немцы делают это не исключительно ради Украины, но и ради себя.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на Генассамблее ООН, что вторжение России в европейское воздушное пространство свидетельствует об угрозе дестабилизации для всех европейских стран. Он подчеркнул растущие "разногласия", препятствующие мировому порядку.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Европу изменить подход к безопасности и готовиться к возможным военным угрозам из-за усиления российской военной мощи. Он подчеркнул необходимость координации всех стран-членов НАТО.

Европейские дипломаты предупредили РФ, что НАТО готово сбивать российские самолеты - Bloomberg

Вита Зеленецкая

