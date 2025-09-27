Мы не воюем, но и не живем в мире - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что о мире в ФРГ больше нельзя говорить. Об этом он сказал в пятницу, 26 сентября, в Берлине на Саммите, посвященном экосистемам, информирует УНН со ссылкой на Handelsblatt.

Подробности

По словам главы Правительства, угроза реальна. Он не назвал, из-за кого так считает, но перечислил целый спектр действий, которые его обеспокоили в последнее время.

Полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене, массовые угрозы отдельным лицам публичной жизни не только в Германии, но и во многих других странах Европы. Акты саботажа ежедневно. Попытки парализовать центры обработки данных. Кибератаки - сказал Мерц.

Комментируя войну в Украине, он подчеркнул, что впервые за десятилетия наблюдается масштабная попытка сдвинуть границы с помощью военной силы.

И не просто где-то в мире, а в Европе - отметил канцлер Германии.

Он заверил, что Германия продолжит помогать Украине. Политик добавил, что немцы делают это не исключительно ради Украины, но и ради себя.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на Генассамблее ООН, что вторжение России в европейское воздушное пространство свидетельствует об угрозе дестабилизации для всех европейских стран. Он подчеркнул растущие "разногласия", препятствующие мировому порядку.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Европу изменить подход к безопасности и готовиться к возможным военным угрозам из-за усиления российской военной мощи. Он подчеркнул необходимость координации всех стран-членов НАТО.

