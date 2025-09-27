Ми не воюємо, але й не живемо в мирі - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що про мир у ФРН більше не можна говорити. Про це він сказав у п’ятницю, 26 вересня в Берліні на Саміті, присвяченому екосистемам, інформує УНН з посиланням на Handelsblatt.

Деталі

За словами глави Уряду, загроза є реальною. Він не назвав, через кого так вважає, але перерахував цілий спектр дій, які його занепокоїли останнім часом.

Польоти дронів, шпигунство, вбивство в Тіргертанні, масові погрози окремим особам публічного життя не тільки в Німеччині, але й у багатьох інших країнах Європи. Акти саботажу щодня. Спроби паралізувати центри обробки даних. Кібератаки - сказав Мерц.

Коментуючи війну в Україні, він наголосив, що вперше за десятиліття спостерігається масштабна спроба посунути кордони за допомогою військової сили.

І не просто десь у світі, а в Європі - зауважив канцлер Німеччини.

Він запевнив, що Німеччина продовжить допомагати Україні. Політик додав, що німці роблять це не виключно заради України, але й заради себе.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон заявив на Генасамблеї ООН, що вторгнення Росії в європейський повітряний простір свідчить про загрозу дестабілізації для всіх європейських країн. Він наголосив на зростаючих "розбіжностях", що перешкоджають світовому порядку.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав Європу змінити підхід до безпеки та готуватися до можливих воєнних загроз через посилення російської військової потуги. Він наголосив на необхідності координації всіх країн-членів НАТО.

Європейські дипломати попередили рф, що НАТО готове збивати російські літаки - Bloomberg