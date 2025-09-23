Міністр оборони Швеції закликає Європу готуватися до воєнних умов через загрозу зі сторони рф

$41.380.13
Ексклюзив
13:28
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 00:52
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання
23 вересня, 07:45
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
08:45
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico
09:15
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FT
10:03
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати
10:33
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати
10:33
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
08:45
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання
23 вересня, 07:45
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 05:00
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Естонія
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
12:00
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
22 вересня, 10:56
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
22 вересня, 05:42
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00
МіГ-31
Financial Times
Безпілотний літальний апарат
Facebook
E-6 Mercury

Міністр оборони Швеції закликає Європу готуватися до воєнних умов через загрозу зі сторони рф

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав Європу змінити підхід до безпеки та готуватися до можливих воєнних загроз через посилення російської військової потуги. Він наголосив на необхідності координації всіх країн-членів НАТО.

Міністр оборони Швеції закликає Європу готуватися до воєнних умов через загрозу зі сторони рф

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав Європу змінити підхід до безпеки та готуватися до можливих воєнних загроз через посилення російської військової потуги. За його словами, країни НАТО мають координувати оборонні інвестиції та зміцнювати спільний оборонний потенціал, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Міністр шведського оборонного відомства Пол Йонсон у Берліні закликав європейські країни перейти від мислення мирного часу до готовності до воєнних умов. 

За його словами, загроза з боку росії вимагає посиленої підготовки до можливого збройного конфлікту. 

Ми повинні перебудувати своє мислення та адаптуватися до нових реалій безпеки

– заявив Йонсон 23 вересня перед зустріччю з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Міністр підкреслив, що росія активно переозброюється, нарощує виробництво далекобійної зброї та розвиває можливості радіоелектронної боротьби. Водночас він висловив занепокоєння щодо розбіжностей серед союзників НАТО та "диверсифікації оборонних інвестицій", що, на його думку, може зменшити ефективність колективної оборони.

Аеропорти Копенгагена та Осло відновили роботу після виявлення дронів23.09.25, 08:28 • 3022 перегляди

Йонсон закликав Швецію та Німеччину спільно зміцнювати оборонну промисловість та потенціал безпеки, оскільки обидві країни стикаються з однаковими викликами через війну росії проти України та загрозу в Балтійському регіоні. Він також звернув увагу на те, що дедалі менше союзників готові брати на себе фінансовий тягар допомоги Україні, наголосивши, що країна сьогодні виступає для Європи "щитoм і навіть мечем проти російської військової експансії".

Нагадаємо

Швеція не виключає застосування військової сили проти російських літаків у разі вторгнення в її повітряний простір, заявив міністр оборони Пол Йонсон.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив про план збільшення оборонного бюджету на 2,4 мільярда євро (26,6 млрд шведських крон) - це найбільше зростання витрат на оборону з часів холодної війни.

Степан Гафтко

Новини Світу
Ульф Крістерссон
НАТО
Борис Пісторіус
Швеція
Німеччина
Україна
Берлін