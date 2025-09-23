Міністр оборони Швеції закликає Європу готуватися до воєнних умов через загрозу зі сторони рф

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав Європу змінити підхід до безпеки та готуватися до можливих воєнних загроз через посилення російської військової потуги. Він наголосив на необхідності координації всіх країн-членів НАТО.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав Європу змінити підхід до безпеки та готуватися до можливих воєнних загроз через посилення російської військової потуги. За його словами, країни НАТО мають координувати оборонні інвестиції та зміцнювати спільний оборонний потенціал, передає УНН із посиланням на DW. Деталі Міністр шведського оборонного відомства Пол Йонсон у Берліні закликав європейські країни перейти від мислення мирного часу до готовності до воєнних умов. За його словами, загроза з боку росії вимагає посиленої підготовки до можливого збройного конфлікту. Ми повинні перебудувати своє мислення та адаптуватися до нових реалій безпеки – заявив Йонсон 23 вересня перед зустріччю з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Міністр підкреслив, що росія активно переозброюється, нарощує виробництво далекобійної зброї та розвиває можливості радіоелектронної боротьби. Водночас він висловив занепокоєння щодо розбіжностей серед союзників НАТО та "диверсифікації оборонних інвестицій", що, на його думку, може зменшити ефективність колективної оборони. Аеропорти Копенгагена та Осло відновили роботу після виявлення дронів Йонсон закликав Швецію та Німеччину спільно зміцнювати оборонну промисловість та потенціал безпеки, оскільки обидві країни стикаються з однаковими викликами через війну росії проти України та загрозу в Балтійському регіоні. Він також звернув увагу на те, що дедалі менше союзників готові брати на себе фінансовий тягар допомоги Україні, наголосивши, що країна сьогодні виступає для Європи "щитoм і навіть мечем проти російської військової експансії". Нагадаємо Швеція не виключає застосування військової сили проти російських літаків у разі вторгнення в її повітряний простір, заявив міністр оборони Пол Йонсон. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив про план збільшення оборонного бюджету на 2,4 мільярда євро (26,6 млрд шведських крон) - це найбільше зростання витрат на оборону з часів холодної війни.