Министр обороны Швеции призывает Европу готовиться к военным условиям из-за угрозы со стороны рф

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Европу изменить подход к безопасности и готовиться к возможным военным угрозам из-за усиления российской военной мощи. Он подчеркнул необходимость координации всех стран-членов НАТО.

Министр обороны Швеции призывает Европу готовиться к военным условиям из-за угрозы со стороны рф

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Европу изменить подход к безопасности и готовиться к возможным военным угрозам из-за усиления российской военной мощи. По его словам, страны НАТО должны координировать оборонные инвестиции и укреплять общий оборонный потенциал, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Министр шведского оборонного ведомства Пол Йонсон в Берлине призвал европейские страны перейти от мышления мирного времени к готовности к военным условиям. 

По его словам, угроза со стороны россии требует усиленной подготовки к возможному вооруженному конфликту. 

Мы должны перестроить свое мышление и адаптироваться к новым реалиям безопасности

– заявил Йонсон 23 сентября перед встречей с немецким коллегой Борисом Писториусом.

Министр подчеркнул, что россия активно перевооружается, наращивает производство дальнобойного оружия и развивает возможности радиоэлектронной борьбы. В то же время он выразил обеспокоенность по поводу разногласий среди союзников НАТО и "диверсификации оборонных инвестиций", что, по его мнению, может уменьшить эффективность коллективной обороны.

Аэропорты Копенгагена и Осло возобновили работу после обнаружения дронов23.09.25, 08:28 • 3046 просмотров

Йонсон призвал Швецию и Германию совместно укреплять оборонную промышленность и потенциал безопасности, поскольку обе страны сталкиваются с одинаковыми вызовами из-за войны россии против Украины и угрозы в Балтийском регионе. Он также обратил внимание на то, что все меньше союзников готовы брать на себя финансовое бремя помощи Украине, подчеркнув, что страна сегодня выступает для Европы "щитом и даже мечом против российской военной экспансии".

Напомним

Швеция не исключает применения военной силы против российских самолетов в случае вторжения в ее воздушное пространство, заявил министр обороны Пол Йонсон.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о плане увеличения оборонного бюджета на 2,4 миллиарда евро (26,6 млрд шведских крон) - это самый большой рост расходов на оборону со времен холодной войны.

Степан Гафтко

