Швеція планує рекордне збільшення оборонного бюджету на 2,4 млрд євро

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив, що країна збільшить витрати на оборону на 2,4 мільярда євро (26,6 млрд шведських крон), що стане найбільшим зростанням з часів холодної війни. Про це пише УНН із посиланням на видання Euractiv. Це безпрецедентно, якщо тільки не повертатися до найгірших часів холодної війни - заявив Крістерссон в інтерв'ю. Законопроєкт, який уряд має подати до 22 вересня, підвищить оборонний бюджет на 18% порівняно з 13 мільярдами євро цього року. Додаткові кошти (430,9 млн євро) будуть спрямовані на закупівлю техніки та споруд, зокрема систем протиповітряної оборони, ракетної артилерії, бойових машин, кораблів та тактичних транспортних літаків. Рішення ухвалене на тлі загострення безпекової ситуації: вторгнення російських безпілотників на східний фланг НАТО, розгортання додаткових військ Альянсу та військових навчань рф "Захід" з калінінграда. Швеція планує наблизитися до цільового показника НАТО у 3,5% ВВП до 2035 року - очікується, що оборонні витрати становитимуть 2,8% ВВП у 2026 році та 3,1% у 2028 році.