Швеція планує рекордне збільшення оборонного бюджету на 2,4 млрд євро

15 вересня, 17:38 • 24945 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 34057 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 27596 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 31984 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 33382 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 63160 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 39173 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33695 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37113 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 59739 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень 15 вересня, 17:55 • 9648 перегляди
На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник15 вересня, 18:37 • 11097 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 10467 перегляди
Кабмін провів низку кадрових призначень: хто втратив, а хто отримав посади15 вересня, 19:44 • 4888 перегляди
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по ЗапоріжжюVideo22:34 • 6468 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 10501 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 39256 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 42957 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 63160 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 37465 перегляди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олександр Сирський
Україна
Польща
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 28565 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 28919 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 34745 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 40709 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 90442 перегляди
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
E-6 Mercury
Детонатор

Швеція планує рекордне збільшення оборонного бюджету на 2,4 млрд євро

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про збільшення витрат на оборону на 2,4 мільярда євро, що є найбільшим зростанням з часів холодної війни. Додаткові кошти підуть на закупівлю техніки та споруд, включаючи системи протиповітряної оборони та бойові машини.

Швеція планує рекордне збільшення оборонного бюджету на 2,4 млрд євро

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив, що країна збільшить витрати на оборону на 2,4 мільярда євро (26,6 млрд шведських крон), що стане найбільшим зростанням з часів холодної війни. Про це пише УНН із посиланням на видання Euractiv.

Це безпрецедентно, якщо тільки не повертатися до найгірших часів холодної війни

- заявив Крістерссон в інтерв'ю.

Законопроєкт, який уряд має подати до 22 вересня, підвищить оборонний бюджет на 18% порівняно з 13 мільярдами євро цього року. Додаткові кошти (430,9 млн євро) будуть спрямовані на закупівлю техніки та споруд, зокрема систем протиповітряної оборони, ракетної артилерії, бойових машин, кораблів та тактичних транспортних літаків. 

Рішення ухвалене на тлі загострення безпекової ситуації: вторгнення російських безпілотників на східний фланг НАТО, розгортання додаткових військ Альянсу та військових навчань рф "Захід" з калінінграда. 

Швеція планує наблизитися до цільового показника НАТО у 3,5% ВВП до 2035 року - очікується, що оборонні витрати становитимуть 2,8% ВВП у 2026 році та 3,1% у 2028 році.

Чехія відправляє вертольоти Мі-171Ш до Польщі для посилення східного крила НАТО14.09.25, 21:34 • 6802 перегляди

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Ульф Крістерссон
НАТО
Швеція