Швеция планирует рекордное увеличение оборонного бюджета на 2,4 млрд евро

15 сентября, 17:38 • 24622 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 33433 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 27282 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 31672 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 33120 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 62951 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 39083 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33665 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 37089 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59704 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Главная
Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен15 сентября, 17:55 • 9410 просмотра
На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник15 сентября, 18:37 • 10994 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 10279 просмотра
Кабмин провел ряд кадровых назначений: кто потерял, а кто получил должности15 сентября, 19:44 • 4764 просмотра
Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по ЗапорожьюVideo22:34 • 5864 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 10283 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 39126 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 42827 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 05:44 • 62947 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 37352 просмотра
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Александр Сырский
Украина
Польша
Запорожье
Соединённые Штаты
Беларусь
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 28500 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 28841 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 34687 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 40656 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 90360 просмотра
Еврофайтер Тайфун
ТикТок
Ручная граната
Бильд
E-6 Mercury

Швеция планирует рекордное увеличение оборонного бюджета на 2,4 млрд евро

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил об увеличении расходов на оборону на 2,4 миллиарда евро, что является самым большим ростом со времен холодной войны. Дополнительные средства пойдут на закупку техники и сооружений, включая системы противовоздушной обороны и боевые машины.

Швеция планирует рекордное увеличение оборонного бюджета на 2,4 млрд евро

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил, что страна увеличит расходы на оборону на 2,4 миллиарда евро (26,6 млрд шведских крон), что станет самым большим ростом со времен холодной войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Euractiv.

Это беспрецедентно, если только не возвращаться к худшим временам холодной войны

- заявил Кристерссон в интервью.

Законопроект, который правительство должно подать до 22 сентября, повысит оборонный бюджет на 18% по сравнению с 13 миллиардами евро в этом году. Дополнительные средства (430,9 млн евро) будут направлены на закупку техники и сооружений, в частности систем противовоздушной обороны, ракетной артиллерии, боевых машин, кораблей и тактических транспортных самолетов. 

Решение принято на фоне обострения ситуации с безопасностью: вторжения российских беспилотников на восточный фланг НАТО, развертывания дополнительных войск Альянса и военных учений РФ "Запад" из Калининграда. 

Швеция планирует приблизиться к целевому показателю НАТО в 3,5% ВВП к 2035 году - ожидается, что оборонные расходы составят 2,8% ВВП в 2026 году и 3,1% в 2028 году.

Чехия отправляет вертолеты Ми-171Ш в Польшу для усиления восточного фланга НАТО14.09.25, 21:34 • 6802 просмотра

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Ульф Кристерссон
НАТО
Швеция