Швеция планирует рекордное увеличение оборонного бюджета на 2,4 млрд евро

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил, что страна увеличит расходы на оборону на 2,4 миллиарда евро (26,6 млрд шведских крон), что станет самым большим ростом со времен холодной войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Euractiv. Это беспрецедентно, если только не возвращаться к худшим временам холодной войны - заявил Кристерссон в интервью. Законопроект, который правительство должно подать до 22 сентября, повысит оборонный бюджет на 18% по сравнению с 13 миллиардами евро в этом году. Дополнительные средства (430,9 млн евро) будут направлены на закупку техники и сооружений, в частности систем противовоздушной обороны, ракетной артиллерии, боевых машин, кораблей и тактических транспортных самолетов. Решение принято на фоне обострения ситуации с безопасностью: вторжения российских беспилотников на восточный фланг НАТО, развертывания дополнительных войск Альянса и военных учений РФ "Запад" из Калининграда. Швеция планирует приблизиться к целевому показателю НАТО в 3,5% ВВП к 2035 году - ожидается, что оборонные расходы составят 2,8% ВВП в 2026 году и 3,1% в 2028 году.