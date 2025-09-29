Лідери ЄС наполягають на переформатуванні ЄС на тлі агресивних дій путіна - Politico

Провокації російського диктатора володимира путіна та напіввідстороненість очільника Білого дому Дональда Трампа змушують Європейський Союз радикально трансформуватися. Країни ЄС мають знайти спосіб протидіяти агресивній риториці кремля, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Воєнні загрози, на тлі яких відбудеться зустріч у Копенгагені, навряд чи можуть бути більш зловісними. Не тільки російські винищувачі влетіли в повітряний простір НАТО, що спонукало Трампа та керівників ЄС публічно підтримати ідею їх збиття, але й сам аеропорт столиці Данії, куди прилетять десятки лідерів та посадовців, минулого тижня зазнав серйозних збоїв через таємничі дрони, які Данія назвала "гібридною атакою".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наполягала на безпрецедентному обговоренні на саміті військового потенціалу ЄС, яке виходить далеко за рамки традиційної зосередженості блоку на торгівлі, антимонопольних питаннях та економіці. Серед варіантів, які анонсуються, - створення "стіни з дронів", системи, яка виявлятиме, відстежуватиме та збиватиме дрони, а також проекти, що забезпечують швидку протидію літакам, що вторгаються в європейське небо.

Підняття винищувачів у повітря – це завдання НАТО. Завдання ЄС – бути готовим бути в потрібній позиції, коли нам доведеться реагувати – підвищувати нашу готовність і мати інструменти, щоб мати змогу реагувати на загрози, коли це необхідно, посилюючи спільні інструменти та можливості перед обличчям спільної загрози - сказав високопосадовець ЄС.

Ця зустріч – перша з червня, коли 27 лідерів ЄС зібралися в Брюсселі. Три місяці, що минули після зустрічі Трампа та путіна на Алясці, дали короткий проблиск оптимізму, але незабаром знову повернулися до брязкання зброєю та ще більш загрозливої поведінки, ніж раніше. Зі запланованим другим самітом у Брюсселі на кінець жовтня блок хоче реальних рішень щодо посилення оборони Європи та надання коштів Україні.

Ми не воюємо, але й не живемо в мирі - Мерц

Визнання ризику, який створює москва, – це легка частина, але як реагувати в ЄС, повному конкуруючих пріоритетів, – це ще один виклик. Принаймні, вони можуть домовитися про суть: не робити нічого, що зробить повномасштабну війну більш імовірною.

"Завдання європейських лідерів у Копенгагені полягає в тому, щоб знайти баланс стримування з російським керівництвом, яке дедалі більше прагне ризику, що дозволить ефективно керувати такими інцидентами, щоб вони не переросли в кризу або потенційно в конфлікт. Це дуже складно, коли президент США, найбільший союзник в альянсі НАТО, каже: "Не соромтеся збивати [російські літаки], але чи підтримаю я вас, я не знаю"", – сказав Рафаель Лосс, науковий співробітник з питань оборонної політики аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин.

І все ж цей більш небезпечний етап європейської політики всіяний потенційними катастрофами. У приватному порядку урядовці висловлювали стурбованість щодо перспективи "моменту Франца Фердинанда", коли раптова ескалація загрожує втягнути континент у конфлікт, як-от вбивство ерцгерцога 1914 року, яке спровокувало Першу світову війну.Польща підняла в повітря винищувачі та тимчасово закрила частину польського повітряного простору в неділю після російського нападу на Україну, який, за словами президента країни Володимира Зеленського, тривав понад 12 годин. Закликаючи Європу посилити свою оборону, Зеленський попередив, що кремль націлився навіть на країни за межами України.

путін не чекатиме, щоб завершити свою війну в Україні — він відкриє якийсь інший напрямок. Ніхто не знає, куди - сказав Зеленський.

Якщо основи оборони отримають загальний консенсус - навіть за умови, що Європа розділена між розпадаючимся центристським рухом та зростаючими популістськими правими - те, як оплатити те, що має статися далі, протиставляє лідерів одне одному. Перетворення ЄС на ефективну світову державу коштує грошей, і не всі столиці мають згоду щодо того, скільки саме слід витрачати, не кажучи вже про те, на що.

Військові лідери наполягають, що Європа вже має справу з війною низької інтенсивності з Росією. Історично, кажуть вони, війни вигравалися лише за рахунок державного боргу — і сигнал про те, що ЄС готовий витратити кошти, може стати частиною стримування.

Але надання ЄС більшого бюджету для витрат на що завгодно рідко було популярним, і ще менше зараз, коли національні лідери прийшли до уряду з антиєвропейською риторикою.

Хоча навіть дружні до кремля країни, такі як Угорщина та Словаччина, вітають додаткові кошти на зброю, навчання та обладнання як стимул для своєї економіки, інші, як-от Іспанія, применшують ризик війни, намагаючись захистити свої й без того перевантажені бюджети. Нідерланди, Швеція та Німеччина постійно стурбовані додатковими запозиченнями для оплати військового переозброєння та допомоги Україні.

Начальники штабів НАТО зібралися для обговорення порушень авіапростору росією

Але ніщо так не зосереджує увагу, як загроза вторгнення. Дипломати сказали, що сподіваються, що зростаючі загрози допоможуть прийняти рішення, які вони раніше неохоче приймали б.

Це складний баланс, тому що ви не хочете лякати людей, але ви хочете, щоб лідери достатньо усвідомлювали ризики, щоб сприймати їх серйозно - сказав дипломат, який брав участь у європейських переговорах.

Час не на боці ЄС. Україна наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету близько 23 мільярдів доларів, що дасть урядам лише кілька місяців, щоб надати значний фонд коштів, який зможе підтримати військові зусилля Києва. Фон дер Ляєн вважає, що знайшла відповідь у вигляді "репараційного кредиту" у розмірі 140 мільярдів євро, який фінансується за рахунок санкційних російських коштів. Гроші надходитимуть з російських активів, заморожених ЄС з початку конфлікту в Україні у 2022 році.

Ненадійність Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стоїть на заваді плану ЄС щодо конфіскації активів, але Комісія вважає, що знайшла юридичний обхідний шлях, щоб виключити Угорщину з процесу прийняття рішень. Лідери обговорять план у середу, а потім сподіваються досягти офіційного рішення на другому саміті наприкінці жовтня.

Навіть дружні до Кремля країни, такі як Угорщина та Словаччина, вітають додаткові кошти на зброю, навчання та обладнання як стимул для своєї економіки.

Мета [у Копенгагені] — заручитися достатньою підтримкою з боку інших країн, щоб ізолювати Орбана. Ми перебуваємо в сірій зоні - сказав дипломат ЄС.

Копенгагенський саміт — це ще один крок у новому розділі життя ЄС. Але не змінилося те, як блок все ще намагається вийти на передову, і як його можливості здаються невеликими.

Я не думаю, що є якийсь інтерес у бажанні протистояти Володимиру Путіну, вступати у будь-яку війну, щоб захистити "соціалістичних європейців. Європа, росія та Євразія" у вашингтонському аналітичному центрі Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Вже запровадивши серйозні санкції, Європа не має очевидного "заспокійливого засобу" - сказав Макс Бергманн, директор програми.

Доповнення

Голова Європейської ради Антоніу Кошта шукає зусилля щодо просування заявки України на членство в ЄС, попри опір Угорщини, на тлі того, як лідери готуються до важливого саміту в Копенгагені цього тижня.