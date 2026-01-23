$43.170.01
Корректировала удары по Киеву и шпионила за Силами обороны: СБУ задержала агента спецслужб рф

Киев • УНН

 • 700 просмотра

СБУ задержала жительницу Ровенской области, которая корректировала воздушные атаки по энергетической инфраструктуре Киева и шпионила за перемещением Сил обороны. Ей грозит пожизненное лишение свободы за государственную измену.

Корректировала удары по Киеву и шпионила за Силами обороны: СБУ задержала агента спецслужб рф
Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали еще одну агентку российских спецслужб, которая корректировала воздушные атаки по энергетической инфраструктуре Киева и шпионила за перемещением Сил обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Как установило следствие, фигурантка занималась поиском и передачей фото, видео и координат столичных теплоэлектроцентралей, по которым оккупанты готовили новую серию ракетно-дроновых ударов.

Задержанной оказалась жительница Ровенской области, которую оккупанты завербовали в Telegram, когда она искала "легкие заработки". После вербовки ее "откомандировали" в Киевскую область, где она объезжала местные ТЭЦ и фиксировала их техническое состояние после регулярных российских атак.

Впоследствии она получила от российских кураторов задание выехать в Одесскую, а затем - в Черниговскую области, чтобы следить за перемещением эшелонов и колонн Сил обороны.

Контрразведка СБУ обнаружила и задержала ее в Черниговской области. У нее обнаружили и изъяли два смартфона, сменные сим-карты и другие доказательства работы на врага.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ задержала на западе Украины двух агентов российской военной разведки, которые помогали врагу установить последствия от удара "Орешником" по гражданской инфраструктуре Львовщины.

Евгений Устименко

