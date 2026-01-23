Корректировала удары по Киеву и шпионила за Силами обороны: СБУ задержала агента спецслужб рф
Киев • УНН
СБУ задержала жительницу Ровенской области, которая корректировала воздушные атаки по энергетической инфраструктуре Киева и шпионила за перемещением Сил обороны. Ей грозит пожизненное лишение свободы за государственную измену.
Детали
Как установило следствие, фигурантка занималась поиском и передачей фото, видео и координат столичных теплоэлектроцентралей, по которым оккупанты готовили новую серию ракетно-дроновых ударов.
Задержанной оказалась жительница Ровенской области, которую оккупанты завербовали в Telegram, когда она искала "легкие заработки". После вербовки ее "откомандировали" в Киевскую область, где она объезжала местные ТЭЦ и фиксировала их техническое состояние после регулярных российских атак.
Впоследствии она получила от российских кураторов задание выехать в Одесскую, а затем - в Черниговскую области, чтобы следить за перемещением эшелонов и колонн Сил обороны.
Контрразведка СБУ обнаружила и задержала ее в Черниговской области. У нее обнаружили и изъяли два смартфона, сменные сим-карты и другие доказательства работы на врага.
Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
