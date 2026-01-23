Коригувала удари по Києву та шпигувала за Силами оборони: СБУ затримала агентку спеслужб рф

Фото: СБУ

Працівники СБУ затримали ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні атаки по енергетичній інфраструктурі Києва та шпигувала за переміщенням Сил оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Як встановило слідство, фігурантка займалась пошуком і передачею фото, відео та координат столичних теплоелектроцентралей, по яких окупанти готували нову серію ракетно-дронових ударів.

Затриманою виявилась мешканка Рівненщини, яку окупанти завербували в Telegram, коли вона шукала "легкі заробітки". Після вербування її "відрядили" на Київщину, де вона об’їжджала місцеві ТЕЦ та фіксувала їхній технічний стан після регулярних російських атак.

Згодом вона отримала від російських кураторів завдання виїхати до Одеської, а потім - до Чернігівської областей, щоб стежити за переміщенням ешелонів та колон Сил оборони.

Контррозвідка СБУ виявила і затримала її на Чернігівщині. У неї виявили і вилучили два смартфони, змінні сім-картки та інші докази роботи на ворога.

Затримані повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

