Коригувала удари по Києву та шпигувала за Силами оборони: СБУ затримала агентку спеслужб рф

Ексклюзив
08:04 • 3868 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 5202 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 7848 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 10586 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 18596 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 41671 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 54777 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 39495 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 32742 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 23006 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Джей Ді Венс закликав владу Міннеаполіса до співпраці з ICE для зменшення "хаосу"22 січня, 22:57 • 6380 перегляди
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години23 січня, 00:19 • 19458 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів04:36 • 4666 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф05:00 • 22727 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів05:24 • 18336 перегляди
Публікації
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 3868 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 31268 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 35545 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 47040 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 38500 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Джей Ді Венс
Сполучені Штати Америки
Україна
Давос
Вашингтон
Китай
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 15909 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 33200 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 29240 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 53016 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 72462 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian

Коригувала удари по Києву та шпигувала за Силами оборони: СБУ затримала агентку спеслужб рф

Київ • УНН

 • 162 перегляди

СБУ затримала мешканку Рівненщини, яка коригувала повітряні атаки по енергетичній інфраструктурі Києва та шпигувала за переміщенням Сил оборони. Їй загрожує довічне позбавлення волі за державну зраду.

Коригувала удари по Києву та шпигувала за Силами оборони: СБУ затримала агентку спеслужб рф
Фото: СБУ

Працівники СБУ затримали ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні атаки по енергетичній інфраструктурі Києва та шпигувала за переміщенням Сил оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Як встановило слідство, фігурантка займалась пошуком і передачею фото, відео та координат столичних теплоелектроцентралей, по яких окупанти готували нову серію ракетно-дронових ударів.

Затриманою виявилась мешканка Рівненщини, яку окупанти завербували в Telegram, коли вона шукала "легкі заробітки". Після вербування її "відрядили" на Київщину, де вона об’їжджала місцеві ТЕЦ та фіксувала їхній технічний стан після регулярних російських атак.

Згодом вона отримала від російських кураторів завдання виїхати до Одеської, а потім - до Чернігівської областей, щоб стежити за переміщенням ешелонів та колон Сил оборони.

Контррозвідка СБУ виявила і затримала її на Чернігівщині. У неї виявили і вилучили два смартфони, змінні сім-картки та інші докази роботи на ворога.

Затримані повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

СБУ затримала на заході України двох агентів російської воєнної розвідки, які допомагали ворогу встановити наслідки від удару "Орєшніком" по цивільній інфраструктурі Львівщини.

Євген Устименко

Енергетика
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Електроенергія
Львівська область
Рівненська область
Київська область
Одеська область
Чернігівська область
Служба безпеки України
Україна
Київ