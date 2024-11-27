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Кипер заручился поддержкой Франции в восстановлении Одесской области

Кипер заручился поддержкой Франции в восстановлении Одесской области

Киев  •  УНН

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер встретился с президентом региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве на 5 лет и обсудили поддержку медицинской сферы и проекта Superhumans.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с Президентом региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье, передает УНН.

На встрече с Президентом региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье обсудили ключевые направления сотрудничества: - участие французского региона в реализации проекта Superhumans на территории Одесской области; - предоставление для больниц области современного медицинского оборудования, которое поможет повысить качество медицинских услуг для наших граждан; - поддержка служб по ликвидации последствий вражеских обстрелов путем передачи специализированного транспорта 

- информирует Кипер.

Он добавил, что основным событием стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Одесской областью и регионом Прованс-Альпы-Лазурный берег на ближайшие 5 лет. Этот документ станет основой для систематического привлечения французских партнеров к проектам по восстановлению региона и развитию ключевых отраслей.

"Особое внимание сосредоточили на плане победы Президента Украины, который является фундаментальным шагом для мира и стабильности. Консолидируя международную поддержку его реализация станет возможной. Уверены, совместные усилия Украины и Франции принесут конкретные результаты, которые будут способствовать не только восстановлению Одесской области, но и станут весомым вкладом в европейскую интеграцию Украины и укреплению партнерства между нашими нациями", - добавил он.

Одесщина стала эпицентром международных встреч. Так, недавно Одесскую область с официальным визитом посетили министры иностранных дел Украины, Швеции, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Исландии. В октябре Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с группой депутатов парламента Итальянской Республики во главе с заместителем председателя Палаты депутатов господином Джорджо Муле. 

В мае в Одесскую область с официальным визитом прибыл губернатор провинции Анкара Турецкой Республики Васип Шахин.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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