Киевская область возвращается к графикам, а в столице пока продолжаются экстренные отключения - ДТЭК
Киев • УНН
В Киевской области стабилизировалась ситуация с электроснабжением, область возвращается к графикам. В Киеве продолжают действовать экстренные отключения света.
Киевская область возвращается к графикам, а в столице пока действуют экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киевской области. Возвращаемся к графикам. В городе Киеве пока продолжаются экстренные отключения. Графики не действуют
Напомним
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.
Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.