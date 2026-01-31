$42.850.00
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 1602 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 2146 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 2928 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
12:33 • 1894 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
11:48 • 8656 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 15868 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 16584 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 16009 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 22007 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Киевская область возвращается к графикам, а в столице пока продолжаются экстренные отключения - ДТЭК

Киев • УНН

 • 646 просмотра

В Киевской области стабилизировалась ситуация с электроснабжением, область возвращается к графикам. В Киеве продолжают действовать экстренные отключения света.

Киевская область возвращается к графикам, а в столице пока продолжаются экстренные отключения - ДТЭК

Киевская область возвращается к графикам, а в столице пока действуют экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киевской области. Возвращаемся к графикам. В городе Киеве пока продолжаются экстренные отключения. Графики не действуют 

- говорится в сообщении компании.

Напомним 

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. 

Антонина Туманова

