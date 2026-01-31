Київщина повертається до графіків, а у столиці поки тривають екстрені відключення - ДТЕК
На Київщині стабілізувалася ситуація з електропостачанням, область повертається до графіків. У Києві продовжують діяти екстрені відключення світла.
Київська область повертається до графіків, а у столиці поки діють екстрені відключення, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області. Повертаємось до графіків. В місті Києві поки тривають екстрені відключення. Графіки не діють
Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.
Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.