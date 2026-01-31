$42.850.00
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 15147 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 15979 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 15441 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 20930 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
31 січня, 09:29 • 11390 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 25281 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 44367 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 51144 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29517 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Київщина повертається до графіків, а у столиці поки тривають екстрені відключення - ДТЕК

Київ • УНН

 • 118 перегляди

На Київщині стабілізувалася ситуація з електропостачанням, область повертається до графіків. У Києві продовжують діяти екстрені відключення світла.

Київщина повертається до графіків, а у столиці поки тривають екстрені відключення - ДТЕК

Київська область повертається до графіків, а у столиці поки діють екстрені відключення, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області. Повертаємось до графіків. В місті Києві поки тривають екстрені відключення. Графіки не діють 

- йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо 

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. 

Антоніна Туманова

