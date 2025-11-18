Из-за обстрела Днепра два поезда отправились с задержкой на 2,5 часа - Укрзализныця

В ночь на 18 ноября в связи с обстрелом Днепра два поезда отправились с задержкой на 2,5 часа. Взрывная волна повредила окна вагонов и вокзала, частично обесточен регион, поэтому для возобновления движения использовали резервные тепловозы. Об этом информирует Укрзализныця, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что в результате ряда массированных обстрелов города Днепра с задержкой около 2,5 часов отправились пассажирские поезда:

31 Запорожье – Перемышль;

119 Днепр – Холм.

В "Укрзализныце" сообщили, что пассажиры и бригады этих поездов, а также пригородного поезда 6044 Пятихатки – Днепр на протяжении всей атаки находились в укрытии вокзала и повреждений не получили.

Взрывной волной выбито несколько окон в вагонах и на вокзале; кроме того, регион частично обесточен, поэтому железнодорожники задействовали резервные тепловозы – движение полностью возобновлено - говорится в сообщении.

"Задержки контролируемые, будем сокращать", - добавили в "Укрзализныце".

Напомним

Кабинет министров принял решение о защите критической инфраструктуры, включая создание Координационного центра инженерной защиты. Правительство направило средства из резервного фонда на защиту и восстановление инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзализныци.

