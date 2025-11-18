Через обстріл Дніпра два поїзди вирушили із затримкою на 2,5 години - Укрзалізниця

У ніч проти 18 листопада у зв'язку з обстрілом Дніпра два поїзди вирушили із затримкою на 2,5 години. Вибухова хвиля пошкодила вікна вагонів і вокзалу, частково знеструмлено регіон, тому для відновлення руху використали резервні тепловози. Про це інформує Укрзалізниця, передає УНН.

Зазначається, що в результаті низки масованих обстрілів міста Дніпра із затримкою близько 2,5 годин вирушили пасажирські поїзди:

В "Укрзалізниці" повідомили, що пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда 6044 Пʼятихатки - Дніпро протягом усієї атаки перебували в укритті вокзалу та ушкоджень не зазнали.

Вибуховою хвилею вибито декілька вікон у вагонах та на вокзалі; крім того, регіон частково знеструмлено, тож залізничники задіяли резервні тепловози - рух повністю поновлено