Через обстріл Дніпра два поїзди вирушили із затримкою на 2,5 години - Укрзалізниця
Київ • УНН
У ніч проти 18 листопада у зв'язку з обстрілом Дніпра два поїзди вирушили із затримкою на 2,5 години. Вибухова хвиля пошкодила вікна вагонів і вокзалу, частково знеструмлено регіон, тому для відновлення руху використали резервні тепловози. Про це інформує Укрзалізниця, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що в результаті низки масованих обстрілів міста Дніпра із затримкою близько 2,5 годин вирушили пасажирські поїзди:
- 31 Запоріжжя - Перемишль;
- 119 Дніпро - Холм.
В "Укрзалізниці" повідомили, що пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда 6044 Пʼятихатки - Дніпро протягом усієї атаки перебували в укритті вокзалу та ушкоджень не зазнали.
Вибуховою хвилею вибито декілька вікон у вагонах та на вокзалі; крім того, регіон частково знеструмлено, тож залізничники задіяли резервні тепловози - рух повністю поновлено
"Затримки контрольовані, будемо скорочувати", - додали в "Укрзалізниці".
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо захисту критичної інфраструктури, включаючи створення Координаційного центру інженерного захисту. Уряд спрямував кошти з резервного фонду на захист та відновлення інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці.
