ISW: Россия пытается разделить энергосеть Украины пополам и создать "энергетические острова"
Киев • УНН
По оценке Института изучения войны, усиленная кампания дальнобойных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины имеет целью разделить энергетическую сеть Украины пополам. РФ хочет создать "энергетические острова", отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии.
Усиленная Россией кампания дальнобойных ударов, направленных против украинской энергетической инфраструктуры в течение осени 2025 года и зимы 2025-2026 годов, значительно ухудшила состояние украинской энергосети, непропорционально сильно повлияв на украинское гражданское население. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики предполагают, что Россия намерена ухудшить мощности Украины по производству электроэнергии и ее способность обеспечивать украинцев теплом в разгар зимы, в частности путем попыток разделить энергетическую сеть Украины пополам и создать энергетические острова, отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии.
Россия начала усиливать интенсивность своих ударов по энергетической инфраструктуре Украины в течение осени 2025 года и зимы 2025-2026 годов с целью вызвать масштабные перебои в украинской энергосистеме, что ... является попыткой России ухудшить энергетическую безопасность и промышленный потенциал Украины, а также деморализовать украинское население
"россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет": Зеленский отреагировал на массированную атаку рф13.01.26, 11:06 • 3567 просмотров
Там подчеркивают, что продолжение разрушительной ударной кампании России по украинской энергетической инфраструктуре подчеркивает насущную потребность Украины в дополнительных системах ПВО и боеприпасах для целостной и всеобъемлющей системы противовоздушной обороны.
Все более масштабные ударные пакеты России подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, в частности, с использованием американских систем ПВО Patriot, которые могут эффективно противодействовать угрозам российских баллистических ракет
Они указывают, что Украине также нужна поддержка партнеров для поддержания диверсифицированной системы противовоздушной обороны, состоящей не только из высокопроизводительных систем Patriot, но и из беспилотников-перехватчиков, хорошо оснащенных мобильных огневых групп и истребителей.
Напомним
В результате российских ударов по Украине в субботу было повреждено 170 объектов, включая жилые дома и инфраструктуру.
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК24.01.26, 18:43 • 29329 просмотров