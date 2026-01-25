ISW: Россия пытается разделить энергосеть Украины пополам и создать "энергетические острова"

$43.170.00
24 января, 18:16 • 14457 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 29314 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 26538 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 35806 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 35584 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 46975 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 43871 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35149 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29424 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 70431 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Атака рф на Киев 24 января: полиция обезвредила боевую часть ракеты "Искандер-М" весом полтонны 24 января, 20:15 • 10732 просмотра
Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios 24 января, 22:28 • 6684 просмотра
Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов 25 января, 00:06 • 8008 просмотра
"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США 00:41 • 12699 просмотра
ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО 03:35 • 6176 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей 23 января, 15:12 • 70431 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США 23 января, 12:42 • 83948 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 98402 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом 22 января, 16:50 • 92405 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность 22 января, 14:43 • 93410 просмотра
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Европа
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ 24 января, 11:07 • 15198 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года 24 января, 08:56 • 15800 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте 23 января, 12:32 • 32636 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию 23 января, 11:14 • 33153 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка 22 января, 17:56 • 46300 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Бильд

ISW: Россия пытается разделить энергосеть Украины пополам и создать "энергетические острова"

Киев • УНН

 • 138 просмотра

По оценке Института изучения войны, усиленная кампания дальнобойных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины имеет целью разделить энергетическую сеть Украины пополам. РФ хочет создать "энергетические острова", отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии.

ISW: Россия пытается разделить энергосеть Украины пополам и создать "энергетические острова"

Усиленная Россией кампания дальнобойных ударов, направленных против украинской энергетической инфраструктуры в течение осени 2025 года и зимы 2025-2026 годов, значительно ухудшила состояние украинской энергосети, непропорционально сильно повлияв на украинское гражданское население. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики предполагают, что Россия намерена ухудшить мощности Украины по производству электроэнергии и ее способность обеспечивать украинцев теплом в разгар зимы, в частности путем попыток разделить энергетическую сеть Украины пополам и создать энергетические острова, отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии.

Россия начала усиливать интенсивность своих ударов по энергетической инфраструктуре Украины в течение осени 2025 года и зимы 2025-2026 годов с целью вызвать масштабные перебои в украинской энергосистеме, что ... является попыткой России ухудшить энергетическую безопасность и промышленный потенциал Украины, а также деморализовать украинское население

- считают в ISW.

"россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет": Зеленский отреагировал на массированную атаку рф13.01.26, 11:06 • 3567 просмотров

Там подчеркивают, что продолжение разрушительной ударной кампании России по украинской энергетической инфраструктуре подчеркивает насущную потребность Украины в дополнительных системах ПВО и боеприпасах для целостной и всеобъемлющей системы противовоздушной обороны.

Все более масштабные ударные пакеты России подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, в частности, с использованием американских систем ПВО Patriot, которые могут эффективно противодействовать угрозам российских баллистических ракет

- отмечают аналитики.

Они указывают, что Украине также нужна поддержка партнеров для поддержания диверсифицированной системы противовоздушной обороны, состоящей не только из высокопроизводительных систем Patriot, но и из беспилотников-перехватчиков, хорошо оснащенных мобильных огневых групп и истребителей.

Напомним

В результате российских ударов по Украине в субботу было повреждено 170 объектов, включая жилые дома и инфраструктуру.

Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК24.01.26, 18:43 • 29329 просмотров

Вадим Хлюдзинский

