ISW: Россия пытается разделить энергосеть Украины пополам и создать "энергетические острова"

Усиленная Россией кампания дальнобойных ударов, направленных против украинской энергетической инфраструктуры в течение осени 2025 года и зимы 2025-2026 годов, значительно ухудшила состояние украинской энергосети, непропорционально сильно повлияв на украинское гражданское население. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Аналитики предполагают, что Россия намерена ухудшить мощности Украины по производству электроэнергии и ее способность обеспечивать украинцев теплом в разгар зимы, в частности путем попыток разделить энергетическую сеть Украины пополам и создать энергетические острова, отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии.

Россия начала усиливать интенсивность своих ударов по энергетической инфраструктуре Украины в течение осени 2025 года и зимы 2025-2026 годов с целью вызвать масштабные перебои в украинской энергосистеме, что ... является попыткой России ухудшить энергетическую безопасность и промышленный потенциал Украины, а также деморализовать украинское население - считают в ISW.

Там подчеркивают, что продолжение разрушительной ударной кампании России по украинской энергетической инфраструктуре подчеркивает насущную потребность Украины в дополнительных системах ПВО и боеприпасах для целостной и всеобъемлющей системы противовоздушной обороны.

Все более масштабные ударные пакеты России подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, в частности, с использованием американских систем ПВО Patriot, которые могут эффективно противодействовать угрозам российских баллистических ракет - отмечают аналитики.

Они указывают, что Украине также нужна поддержка партнеров для поддержания диверсифицированной системы противовоздушной обороны, состоящей не только из высокопроизводительных систем Patriot, но и из беспилотников-перехватчиков, хорошо оснащенных мобильных огневых групп и истребителей.

