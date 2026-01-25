ISW: росія намагається розділити енергомережу України навпіл та створити "енергетичні острови"

Посилена росією кампанія далекобійних ударів, спрямованих проти української енергетичної інфраструктури протягом осені 2025 року та зими 2025-2026 років, значно погіршила стан української енергомережі, непропорційно сильно вплинувши на українське цивільне населення. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Аналітики припускають, що росія має намір погіршити потужності України з виробництва електроенергії та її здатність забезпечувати українців теплом у розпал зими, зокрема шляхом спроб розділити енергетичну мережу України навпіл та створити енергетичні острови, відрізані від систем виробництва, постачання та передачі електроенергії.

росія почала посилювати інтенсивність своїх ударів по енергетичній інфраструктурі України протягом осені 2025 року та зими 2025-2026 років з метою спричинити масштабні перебої в українській енергосистемі, що ... є спробою росії погіршити енергетичну безпеку та промисловий потенціал України, а також деморалізувати українське населення - вважають в ISW.

Там підкреслюють, що продовження руйнівної ударної кампанії росії по українській енергетичній інфраструктурі підкреслює нагальну потребу України в додаткових системах ППО та боєприпасах для цілісної та всебічної системи протиповітряної оборони.

Все більш масштабні ударні пакети росії підкреслюють критичну важливість західної допомоги у зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, зокрема, з використанням американських систем ППО Patriot, які можуть ефективно протидіяти загрозам російських балістичних ракет - зазначають аналітики.

Вони вказують, що Україні також потрібна підтримка партнерів для підтримки диверсифікованої системи протиповітряної оборони, що складається не лише з високопродуктивних систем Patriot, а й з безпілотників-перехоплювачів, добре оснащених мобільних вогневих груп та винищувачів.

