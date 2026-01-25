ISW: росія намагається розділити енергомережу України навпіл та створити "енергетичні острови"

$43.170.00
24 січня, 18:16 • 14320 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 29047 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 26356 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 35621 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 35462 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 46945 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 43842 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35132 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29419 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 70265 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Атака рф на Київ 24 січня: поліція знешкодила бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою пів тонни
24 січня, 20:15 • 10566 перегляди
Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios
24 січня, 22:28 • 6472 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів
00:06 • 7808 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США
00:41 • 12559 перегляди
ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО
03:35 • 5826 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 15:12 • 70272 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
23 січня, 12:42 • 83803 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 98288 перегляди
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 98288 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
22 січня, 16:50 • 92297 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
22 січня, 14:43 • 93303 перегляди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ
24 січня, 11:07 • 15134 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року
24 січня, 08:56 • 15750 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
23 січня, 12:32 • 32594 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
23 січня, 11:14 • 33113 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
22 січня, 17:56 • 46265 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Bild

ISW: росія намагається розділити енергомережу України навпіл та створити "енергетичні острови"

Київ • УНН

 • 14 перегляди

За оцінкою Інституту вивчення війни, посилена кампанія далекобійних ударів росії по енергетичній інфраструктурі України має на меті розділити енергетичну мережу України навпіл. рф хоче створити "енергетичні острови", відрізані від систем виробництва, постачання та передачі електроенергії.

ISW: росія намагається розділити енергомережу України навпіл та створити "енергетичні острови"

Посилена росією кампанія далекобійних ударів, спрямованих проти української енергетичної інфраструктури протягом осені 2025 року та зими 2025-2026 років, значно погіршила стан української енергомережі, непропорційно сильно вплинувши на українське цивільне населення. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики припускають, що росія має намір погіршити потужності України з виробництва електроенергії та її здатність забезпечувати українців теплом у розпал зими, зокрема шляхом спроб розділити енергетичну мережу України навпіл та створити енергетичні острови, відрізані від систем виробництва, постачання та передачі електроенергії.

росія почала посилювати інтенсивність своїх ударів по енергетичній інфраструктурі України протягом осені 2025 року та зими 2025-2026 років з метою спричинити масштабні перебої в українській енергосистемі, що ... є спробою росії погіршити енергетичну безпеку та промисловий потенціал України, а також деморалізувати українське населення

- вважають в ISW.

"росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе": Зеленський відреагував на масовану атаку рф13.01.26, 11:06 • 3567 переглядiв

Там підкреслюють, що продовження руйнівної ударної кампанії росії по українській енергетичній інфраструктурі підкреслює нагальну потребу України в додаткових системах ППО та боєприпасах для цілісної та всебічної системи протиповітряної оборони.

Все більш масштабні ударні пакети росії підкреслюють критичну важливість західної допомоги у зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, зокрема, з використанням американських систем ППО Patriot, які можуть ефективно протидіяти загрозам російських балістичних ракет

- зазначають аналітики.

Вони вказують, що Україні також потрібна підтримка партнерів для підтримки диверсифікованої системи протиповітряної оборони, що складається не лише з високопродуктивних систем Patriot, а й з безпілотників-перехоплювачів, добре оснащених мобільних вогневих груп та винищувачів.

Нагадаємо

Внаслідок російських ударів по Україні в суботу було пошкоджено 170 об’єктів, включаючи житлові будинки та інфраструктуру.

Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК24.01.26, 18:43 • 29058 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Інститут вивчення війни
Україна