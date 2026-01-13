$43.260.18
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 4720 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 20394 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 36115 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 27048 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 27838 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 44246 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 21564 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 22535 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 49037 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
"росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе": Зеленський відреагував на масовану атаку рф

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Президент Зеленський прокоментував нічну атаку рф по Україні, основною ціллю якої була енергетика. Загинули 4 людини внаслідок удару по поштовому терміналу на Харківщині.

"росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе": Зеленський відреагував на масовану атаку рф

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф, основною ціллю якої була українська енергетика: генерація, підстанції, та без жодного військового сенсу смертоносний удар ракетами по поштовому терміналу на Харківщині, пише УНН

Деталі

"Майже 300 ударних дронів, з яких більшість – "шахеди", 18 балістичних і 7 крилатих ракет випустили росіяни по Україні цієї ночі. Знову основна ціль удару – наша енергетика: генерація, підстанції. На жаль, багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина.

"Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили 4 людей. Мої співчуття рідним та близьким. Непроста ситуація на Київщині: кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання", - зазначив Зеленський.

З його слів, усі екстрені служби на місцях, розгорнуто Пункти Незламності. "Як завжди, там, де росія намагається зруйнувати, українці підтримують одне одного, і саме внутрішня стійкість зараз найбільше потрібна", - вказав він.

"Кожен такий удар проти життя - це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор росії новими пакетами допомоги Україні. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив Зеленський.

Юлія Шрамко

Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Житомирська область
Сумська область
Київська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна