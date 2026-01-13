"росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе": Зеленський відреагував на масовану атаку рф

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф, основною ціллю якої була українська енергетика: генерація, підстанції, та без жодного військового сенсу смертоносний удар ракетами по поштовому терміналу на Харківщині, пише УНН.

Деталі

"Майже 300 ударних дронів, з яких більшість – "шахеди", 18 балістичних і 7 крилатих ракет випустили росіяни по Україні цієї ночі. Знову основна ціль удару – наша енергетика: генерація, підстанції. На жаль, багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина.

"Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили 4 людей. Мої співчуття рідним та близьким. Непроста ситуація на Київщині: кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання", - зазначив Зеленський.

З його слів, усі екстрені служби на місцях, розгорнуто Пункти Незламності. "Як завжди, там, де росія намагається зруйнувати, українці підтримують одне одного, і саме внутрішня стійкість зараз найбільше потрібна", - вказав він.

"Кожен такий удар проти життя - це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор росії новими пакетами допомоги Україні. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив Зеленський.

7 з 25 російських ракет і 240 з 293 дронів знешкодили за ніч над Україною