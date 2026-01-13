"россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет": Зеленский отреагировал на массированную атаку рф

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку рф, основной целью которой была украинская энергетика: генерация, подстанции, и без всякого военного смысла смертоносный удар ракетами по почтовому терминалу в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

"Почти 300 ударных дронов, из которых большинство – "шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет выпустили россияне по Украине этой ночью. Снова основная цель удара – наша энергетика: генерация, подстанции. К сожалению, много разрушений жилой и гражданской инфраструктуры", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, под ударами были Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина.

"Без всякого военного смысла ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротичах на Харьковщине и убили 4 человек. Мои соболезнования родным и близким. Непростая ситуация на Киевщине: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения", - отметил Зеленский.

По его словам, все экстренные службы на местах, развернуты Пункты Несокрушимости. "Как всегда, там, где Россия пытается разрушить, украинцы поддерживают друг друга, и именно внутренняя стойкость сейчас больше всего нужна", - указал он.

"Каждый такой удар против жизни - это напоминание, что нельзя прекращать поддержку Украины. Ракеты для систем ПВО нужны каждый день, и особенно во время зимы. Мир может ответить на этот террор россии новыми пакетами помощи Украине. Мы рассчитываем на ускорение поставок того, о чем уже договорено с Америкой и Европой. россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул Зеленский.

7 из 25 российских ракет и 240 из 293 дронов обезвредили за ночь над Украиной