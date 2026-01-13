$43.260.18
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 7816 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 22307 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 38984 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 29654 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 29906 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 48315 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22230 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23057 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 51454 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
"россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет": Зеленский отреагировал на массированную атаку рф

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Президент Зеленский прокомментировал ночную атаку рф по Украине, основной целью которой была энергетика. Погибли 4 человека в результате удара по почтовому терминалу на Харьковщине.

"россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет": Зеленский отреагировал на массированную атаку рф

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку рф, основной целью которой была украинская энергетика: генерация, подстанции, и без всякого военного смысла смертоносный удар ракетами по почтовому терминалу в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

"Почти 300 ударных дронов, из которых большинство – "шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет выпустили россияне по Украине этой ночью. Снова основная цель удара – наша энергетика: генерация, подстанции. К сожалению, много разрушений жилой и гражданской инфраструктуры", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, под ударами были Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина.

"Без всякого военного смысла ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротичах на Харьковщине и убили 4 человек. Мои соболезнования родным и близким. Непростая ситуация на Киевщине: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения", - отметил Зеленский.

По его словам, все экстренные службы на местах, развернуты Пункты Несокрушимости. "Как всегда, там, где Россия пытается разрушить, украинцы поддерживают друг друга, и именно внутренняя стойкость сейчас больше всего нужна", - указал он.

"Каждый такой удар против жизни - это напоминание, что нельзя прекращать поддержку Украины. Ракеты для систем ПВО нужны каждый день, и особенно во время зимы. Мир может ответить на этот террор россии новыми пакетами помощи Украине. Мы рассчитываем на ускорение поставок того, о чем уже договорено с Америкой и Европой. россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

