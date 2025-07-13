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Иран готов сотрудничать с МАГАТЭ после атак, но в «новой форме» - Spiegel

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о намерении разрешить инспекторам МАГАТЭ работать в стране после завершения боевых действий с Израилем. Тегеран готов продолжить сотрудничество с МАГАТЭ, но в «новой форме», после атак на ядерные объекты.

Иран готов сотрудничать с МАГАТЭ после атак, но в «новой форме» - Spiegel

Власти Ирана хотят продолжить сотрудничество с МАГАТЭ "в новой форме". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил о намерении разрешить инспекторам МАГАТЭ работать в стране после завершения боевых действий с Израилем.

Как отметил министр, после недавних атак Израиля и США на иранские ядерные объекты, Тегеран заявил о готовности продолжить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, но в "новой форме".

Опасность распространения радиоактивных материалов и риск взрыва остатков боеприпасов являются серьезными. Поэтому доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам имеет как аспект безопасности реакторов, так и аспект, касающийся безопасности самих инспекторов

 – заявил Арагчи.

Напомним

В начале июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановлении сотрудничества его страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Также УНН сообщал, что Иран отказывается от переговоров с США, пока Вашингтон диктует условия по ядерной программе Тегерана.

В то же время США призвали Тегеран немедленно возобновить полноценное сотрудничество с МАГАТЭ.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Новости Мира
Масуд Пезешкиан
Израиль
Международное агентство по атомной энергии
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