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Іран готовий до співпраці з МАГАТЕ після атак, але у "новій формі" - Spiegel

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив про намір дозволити інспекторам МАГАТЕ працювати в країні після завершення бойових дій з Ізраїлем. Тегеран готовий продовжити співпрацю з МАГАТЕ, але у "новій формі", після атак на ядерні об'єкти.

Іран готовий до співпраці з МАГАТЕ після атак, але у "новій формі" - Spiegel

Влада Ірану хоче продовжити співпрацю з МАГАТЕ "в новій формі". Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі оголосив про намір дозволити інспекторам МАГАТЕ працювати у країні після завершення бойових дій з Ізраїлем.

Як зазначив міністр, після нещодавніх атак Ізраїлю та США на іранські ядерні об'єкти, Тегеран заявив про готовність продовжити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії, але у "новій формі".

Небезпека поширення радіоактивних матеріалів і ризик вибуху залишків боєприпасів є серйозними. Тому доступ інспекторів МАГАТЕ до ядерних об'єктів має як аспект безпеки реакторів, так і аспект, що стосується безпеки самих інспекторів

 – заявив Арагчі.

Нагадаємо

На початку липня президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон про призупинення співпраці його країни з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Також УНН повідомляв, що Іран відмовляється від переговорів із США, доки Вашингтон диктує умови щодо ядерної програми Тегерану.

Водночас США закликали Тегеран відновити повноцінну співпрацю з МАГАТЕ.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Масуд Пезешкіян
Ізраїль
Міжнародне агентство з атомної енергії
Шпіґель
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран
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