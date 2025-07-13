Іран готовий до співпраці з МАГАТЕ після атак, але у "новій формі" - Spiegel
Київ • УНН
Іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив про намір дозволити інспекторам МАГАТЕ працювати в країні після завершення бойових дій з Ізраїлем. Тегеран готовий продовжити співпрацю з МАГАТЕ, але у "новій формі", після атак на ядерні об'єкти.
Влада Ірану хоче продовжити співпрацю з МАГАТЕ "в новій формі". Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.
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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі оголосив про намір дозволити інспекторам МАГАТЕ працювати у країні після завершення бойових дій з Ізраїлем.
Як зазначив міністр, після нещодавніх атак Ізраїлю та США на іранські ядерні об'єкти, Тегеран заявив про готовність продовжити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії, але у "новій формі".
Небезпека поширення радіоактивних матеріалів і ризик вибуху залишків боєприпасів є серйозними. Тому доступ інспекторів МАГАТЕ до ядерних об'єктів має як аспект безпеки реакторів, так і аспект, що стосується безпеки самих інспекторів
Нагадаємо
На початку липня президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон про призупинення співпраці його країни з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).
Також УНН повідомляв, що Іран відмовляється від переговорів із США, доки Вашингтон диктує умови щодо ядерної програми Тегерану.
Водночас США закликали Тегеран відновити повноцінну співпрацю з МАГАТЕ.