Иран атаковал Бахрейн после ударов США и Израиля
Киев • УНН
Иран 28 февраля обстрелял военные базы США в Бахрейне. Это произошло после ударов США и Израиля.
В субботу, 28 февраля, Иран атаковал территорию Бахрейна в ответ на удары США и Израиля. Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист Жозеп Годед, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, под обстрелом - военные базы США. В Бахрейне подтвердили, что подвергся ракетному обстрелу Центр обслуживания Пятого флота США.
В сети появились видео ударов.
Контекст
В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.
Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.
В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.
Напомним
Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.