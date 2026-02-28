$43.210.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Иран атаковал Бахрейн после ударов США и Израиля

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Иран 28 февраля обстрелял военные базы США в Бахрейне. Это произошло после ударов США и Израиля.

Иран атаковал Бахрейн после ударов США и Израиля

В субботу, 28 февраля, Иран атаковал территорию Бахрейна в ответ на удары США и Израиля. Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист Жозеп Годед, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, под обстрелом - военные базы США. В Бахрейне подтвердили, что подвергся ракетному обстрелу Центр обслуживания Пятого флота США.

В сети появились видео ударов.

Контекст

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.

Евгений Устименко

